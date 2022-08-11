«Рособоронэкспорт» презентует на форуме «Армия-2022» более 200 образцов вооружений

«Рособоронэкспорт» презентует на военно-техническом форуме «Армия-2022» более 200 современных образцов вооружений.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Александра Михеева, РОЭ примет более 70 делегаций из 50 стран различных регионов мира в ходе VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022».

По его словам, в 2022 году на площадках форума будет продемонстрировано свыше тысячи образцов, а «Рособоронэкспорт» в рамках своей экспозиции представит более 200 образцов современной российской экспортоориентированной продукции для всех видов вооруженных сил.

Кроме того, он рассказал, что на полях форума российский спецэкспортёр ожидает подписания целого ряда важных контрактов и соглашений с зарубежными заказчиками и отечественными производителями.

При этом в 2022 году впервые самые перспективные образцы вооружений будут сосредоточены в демонстрационной зоне «Рособоронэкспорта». В частности, участники и гости форума ознакомится с танком Т-14 «Армата», лёгким плавающим танком «Спрут-СДМ1», колесной боевой машиной пехоты К-17 «Бумеранг» <…> а также с ЗРК «Тор-Э2» и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э («Силок»).

Помимо этого, «Рособоронэкспорт» ожидает большой интерес заказчиков и посетителей к выставленным на выставке БЛА «Орлан-10Е» и нового «Орлан-30», а также барражирующим боеприпасам «Куб-Э».

Напомним, VIII Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдёт в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.

Ранее «Эксперт» писал, что в распоряжение ВС РФ отправились партия новейших отечественных танков Т-90М «Прорыв», а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М.

Минобороны РФ их представил «Уралвагонзавод» в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

БРЭМ-1М и Т-90М – новейшие и перспективные разработками, созданные инженерами Уральского КБ транспортного машиностроения. При этом Т-90М является модернизированной версией танка Т-90, созданного ещё в 90-х годах прошлого века.

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