Россияне скупили рекордный объем валюты в июле

Физические лица нарастили объем нетто-покупок (за вычетом продаж) иностранной валюты на Московской бирже со 176,1 млрд рублей в июне до рекордных 237,1 млрд рублей в июле. При этом в прошлом месяце остатки на банковских счетах граждан в валюте резко снизились на $3 млрд, следует из «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской Бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников», — говорится в обзоре.

Регулятор также отметил, что иностранная валюта приобреталась физлицами в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета. При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах граждан в валюте на $3 млрд. В ЦБ предупредили, что в условиях текущей геополитической обстановки необходимо принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран.

По данным ЦБ, крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке были прочие банки (не относящиеся к системно значимым), купившие валюты на сумму 319,6 млрд рублей, в том числе для импортеров. Кроме того, заметно вырос объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из ЕАЭС.

