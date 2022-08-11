Шоппинг в сети продолжит расти

Общий объём покупок россиян на отечественных и зарубежных онлайн-площадках первом полугодии 2022 года составил 2,3 трлн рублей, что на 43% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Такие данные опубликовала сегодня Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Из указанной суммы на внутренний рынок приходится 2,2 трлн рублей. В данном сегменте рост год к году составил 50%. Трансграничная же торговля с января по июнь оценивается в 103 млрд рублей (-27% г/г). Но все равно в общем объеме розничных продаж доля e-commerce увеличилась по сравнению с прошлым годом на треть — 11,2% против 8,8%.

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Стоит отметить, что такие результаты были достигнуты уже после того, как введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, которые сами по себе вынуждали людей прибегать к покупкам в интернете, были смягчены, а затем и вовсе отменены. В свою очередь непростая экономполитическая ситуация в стране, сложившаяся под влиянием внешних факторов после начала спецоперации, стала, похоже, не препятствием для покупок в сети, а катализатором процесса.

Распределение категорий пятерке наиболее популярных товаров после нескольких турбулентных месяцев вернулось к своему обычному виду. Возглавляют топ электроника и бытовая техника — 22% от общего объёма интернет-торговли. Далее идут мебель и товары для дома (17,7%), одежда и обувь (13,9%), продукты питания (13,5%), товары для здоровья и продукция бьюти-индустрии (7,5%). Все это вместе составляет три четвери от общего числа интернет-покупок.

По данным аналитиков компании АТОЛ, в лидирующей категории россияне чаще всего заказывали мелкую бытовую технику, к которой относятся мультиварки, электрические зубные щетки и ирригаторы, блендеры, пылесосы и так далее. Среди товаров для дома наибольшей популярностью пользовались тарелки и сковородки, стройматериалы и украшения интерьера. Из одежды и обуви наибольший спрос зафиксирован на женские туфли и женскую одежду, из продуктов — на бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб. Продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.

Среди регионов лидером интернет-торговли остается Москва. На столицу приходится 20,4% покупок. На Московскую область — 10,7%, на Санкт-Петербург — 7,3%, на Краснодарский край — 4,4%, на Свердловскую область (включая Екатеринбург) — 2,6%, на Ростовскую область и Ростов-на-Дону — 2,5%, на Красноярский край — 2,1%, на Нижегородскую область — 2,1%, на Самарскую область — 2,0%, на Татарстан — 1,9%. Указанными регионами сформировано 56% рынка e-commerce РФ.

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В структуре юрлиц, задействованных в российской интернет-торговле сейчас, как, впрочем, и раньше, преобладают индивидуальные предприниматели. По данным IT-компании OFD.ru, количество ИП в e-commerce по итогам 1 полугодия составляет почти 36 тысяч, около 5 тысяч из них вышли на рынок в эти месяцы впервые. Количество ООО — 28 300, из них новых — 2 300. Приток новых участников на протяжении всех 6 месяцев оставался равномерным.

Стоит отметить, что данные АКИТ о росте онлайн-покупок в целом подтверждаются и дополняются статистикой первого полугодья от Яндекс.Маркета, предоставленной «Эксперту» пресс-службой компании.

Так, юнит-экономика Яндекс.Маркета в течение второго квартала 2022 года улучшилась на 5 п.п. по сравнению с первым и более чем на 20 п.п. по сравнению со вторым кварталом 2021-го. Ассортимент вырос на 53% за квартал и теперь составляет 40 млн товарных позиций. Количество активных покупателей на площадке выросло до 11,4 млн. Рост товарооборота всего сегмента e-commerce Яндекса вырос на 107% по сравнению с первой половиной 2021 года. Во втором квартале рост год к году составил 67%. Количество продавцов, сотрудничающих с Маркетом, выросло до 48000.

Президент АКИТ Артём Соколов объясняет сложившуюся тенденцию ускоренным ростом потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице (сокращение ассортимента, уход иностранных брендов) и достаточным количеством товарных предложений в онлайне: как привычных марок, так и новых брендов, производителей и импортеров.

Согласен с ним и директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Рост трат в интернете связан во многом с сокращением офлайн-торговли непродуктовыми товарами, а также попыткой населения сократить затраты. Ведь возможность сравнивать цены в разных маркетплейсах позволяет оптимизировать покупки. Сокращение предложения в офлайн-магазинах компенсируется ростом серого импорта, в первую очередь через крупнейшие российские маркетплейсы. Вполне вероятно, мы не увидим столь активного роста интернет-покупок в следующих периодах, однако общий тренд роста сохранится», — прокомментировал он «Эксперту» общую ситуацию на рынке.