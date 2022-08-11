Россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию

На фоне ухода ряда иностранных брендов с российского рынка, поездки в Белоруссию на шоппинг становятся все популярнее среди россиян. Во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров можно рассчитываться по карте «Мир» по выгодному курсу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Статья по теме: Туризм не за горами

«Появился новый тренд – мода на шопинг в Белоруссии. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы "Мир". Важно, что расчет по карте "Мир" в стране идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. В ряде торговых точек можно расплатиться и через приложение MirPay. Также доступно снятие наличных в банкоматах», — говорится в сообщении АТОР.

Шопинг-туристы ездят, как правило, в Минск с пятницы по воскресенье и в основном бронируют только отели. Доля таких сити-туров в продажах турагентства «Мультитур» составляет 10-15% от всех бронирований по этому направлению, а у туроператоров FUN&SUN и PAC Group — доходит до 45-50%.

«На этой волне FUN&SUN даже готовится запустить специальный шоп-тур в Белоруссию, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка», — добавили в АТОР.

По данным ключевых туроператоров, сити-тур в Минск (3 дня/2 ночи) стоит от 24 тыс. рублей на двоих без перелета.

