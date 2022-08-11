Рубль стоит как вкопанный и смотрит вверх

Сегодня пришла еще одна позитивная для рубля новость: Банк России сообщил, что в июле физические лица купили рекордный объем валюты в размере 237,1 млрд рублей.

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Эти покупки были спровоцированы тем, что у очень многих закрылись краткосрочные рублевые депозиты, открытые весной под ставку около 20% годовых. Поскольку в прессе постоянно муссировался вопрос о невыгодности для бюджета страны крепкого рубля и о скором введении нового бюджетного правила, часть инвесторов решила обезопасить свои накопления, вложившись в валюту.

Но бюджетное правило, которое могло бы сильно ослабить рубль, пока так и не заработало. Банк России полагает, что это может случиться лишь в следующем году. При этом меры по девалютизации российской экономики очень скоро заставят банки избавляться от долларов и евро, для чего они в массовом порядке будут вводить комиссии по валютным счетам. Некоторые фондовые брокеры уже сделали это.

Добавим к этому тот факт, что ставки по валютным депозитам мизерны и в разы проигрывают инфляции, а поездки за рубеж становятся все менее и менее доступными.

В общем, немудрено, что рубль прекратил снижение. Более того, в очередной раз поменялась риторика финансовых аналитиков: теперь многие из них вновь ждут укрепления рубля, совершенно логично подкрепляя свои прогнозы рекордным положительным сальдо торгового баланса РФ.

Не за горами и налоговый период, когда экспортеры увеличат продажу валютной выручки для уплаты налогов в бюджет, и тем самым будут способствовать укреплению рубля. Следовательно, не исключено, что многие «валютчики», видя падение своих сбережений, начнут продавать купленные доллары и евро с убытком, что опять-таки поддержит рубль. К этому стоит добавить еще один момент: очень многие из тех, кто хотел «уйти в доллар» уже сделали это, поэтому давление на рубль со стороны физлиц будет снижаться.

Естественно, что все эти выводы окажутся верны в том случае, если политическая атмосфера вокруг России не будет ухудшаться.

Что касается сегодняшнего дня, то ситуация на валютном рынке Московской биржи не изменилась. Курс рубля остался на уровне вчерашнего закрытия. Причем, внутридневные колебания пары доллар-рубль были минимальными за последние несколько лет.

