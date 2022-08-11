Сбер-прорицатель потащил рынок акций вниз

Опытные трейдеры, чем бы они ни торговали, всегда обращают внимание на динамику акций Сбербанка. Очень часто именно они показывают будущее движение рынка в целом, первыми начиная рост и снижение.

Это повелось с давних времен, когда иностранные инвесторы, делавшие погоду на российском рынке акций, значительную часть своих средств вкладывали в акции Сбербанка и контролировали порядка 90% его акций, находящихся в свободном обращении. Теперь нерезидентов на нашем рынке нет, но примета продолжает работать.

Еще вчера акции крупнейшего российского банка закрылись снижением, несмотря на подъем Индекса Мосбиржи и очень многих других бумаг финансового сектора. Сегодня рынок открылся ростом более чем на процент, но акции Сбера опять были намного хуже рынка.

И что же? По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 0,94%, а Сбер снизился на 2,18%. Судя по опережающему рынок падению акций Сбера, завтра распродажи обещают продолжиться, чему будут также способствовать «фактор пятницы» и ожидания начала расконвертации АДР уже в понедельник. Часть «новых» акций будет продана, и это окажет давление на рынок.

Стоит отметить, что основной объем снижения пришелся на два последних часа торгов. При этом никаких негативных новостей не было — напротив, нефть в течение дня сумела подрасти на 1,4%, приблизившись к отметке $99 за баррель и войдя в зону технического сопротивления.

На этом фоне две основные российские нефтяные акции закрылись разнонаправленно: «Лукойл» подорожал на 0,9%, а «Роснефть» подешевела на 1,9%. Ранее неоднократно наблюдалось, что эти бумаги торговались в противофазе вне зависимости от котировок нефти: в один день намного лучше рынка выглядела «Роснефть», в другой — «Лукойл».

Лидерами же падения стали расписки «ВКонтакте», подешевевшие на 11,7% — инвесторы не обрадовались отчетности компании за второй квартал.

Отличную отчетность опубликовала «Распадская», акции которой сильно росли последние дни на ожиданиях дальнейшего подъема мировых цен на уголь. Однако совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие. На этом факте бумага упала сегодня на 7,2%. Возможно, это хороший момент для покупки акций компании на среднесрочную перспективу.

Из «голубых фишек» худший результат показали акции «Газпрома» (-2,6%), имеющие большой вес в Индексе Мосбиржи. Инвесторы продажами отыграли призыв канцлера ФРГ забрать отремонтированную турбину для «Северного потока» и отсутствие не него реакции с нашей стороны. Укрепляется мнение, что газовая монополия будет стремиться прекратить транзит газа в Европу по имеющимся трубопроводам. Между тем, газ в Европе стоит свыше $2200 за тысячу кубов.

В лидерах же сегодняшнего роста были малоликвидные акции: без видимых причин на 12,9% выросли бумаги «М.Видео», на 10% - QIWI, на 6,9% - Fix Price.

Не исключено, что бумаги нескольких небольших эмитентов, ориентированных на внутренне потребление, покажут сильные результаты и завтра. А вот большинство «голубых фишек» может ожидать снижение.