Современный рынок мототехники, или какой квадроцикл купить в 2022-2023 году?

Zara, IKEA, Apple, Ford, Honda, Microsoft, Starbucks, Acer и т.п. – после всем известных февральских событий 2022 года новостные заголовки пестрили информацией об уходе очередного иностранного бренда с российского рынка.

Изменения коснулись буквально всех сфер – от производства бытовой химии, одежды и продуктов питания до автомобилей, программного обеспечения и строительных материалов.

Рынок техники для активного отдыха, естественно, не стал исключением!

Лодки ПХВ, лодки РИБ, подвесные лодочные моторы, мотоциклы, SUP-доски, тренажёры и, конечно же, квадроциклы – в каждой категории товаров были замечены такие «уходы с тёплого прибыльного местечка» в угоду следования политике ограждения от России.

Какие бренды квадроциклов «уехали» из России?

В 2022 году ценителям данного вида техники пришлось проститься со многими крупнейшими производителями квадроциклов из Европы, Америки и Японии, например, с брендами Polaris, BRP, Arctic Cat, Honda, Yamaha, Suzuki и т.п.

Как уход ряда производителей повлиял на конечного потребителя? Что нужно учитывать при покупке квадроцикла в нынешних реалиях и какому бренду отдать предпочтение? Все эти вопросы разберём в этой статье.

Небольшой спойлер: на самом деле ничего страшного для покупателей и не случилось, ведь достойная альтернатива иностранным квадроциклам уже давно присутствует на рынке мототехники.

Как уход иностранных производителей квадроциклов повлиял на покупателей?

Фактически, изменения коснулись только двух аспектов:

Во-первых, стало сложнее в принципе купить квадроцикл из стран Европы, а также Америки или Японии.

Будем честны: такие агрегаты можно найти в каждом крупном магазине и сейчас благодаря внушительным складским запасам. Yamaha, Polaris и т.п. – любое желание будет исполнено за ваши деньги, вот только будьте готовы к тому, что квадроцикл «влетит вам в копеечку». Из-за образовавшейся дефицитности вам придётся заплатить за мотовездеход вдвое или втрое больше привычной цены.

Во-вторых, дальнейшее обслуживание «санкционного» квадроцикла тоже стало сложнее.

Допустим, вы приобрели квадроцикл Yamaha, о котором так мечтали. Что дальше? Техника нуждается в регулярном техническом обслуживании, и она может сломаться в любой момент по неосторожности владельца, какой бы хорошей ни была. Уход иностранных брендов повлёк за собой не только полное прекращение поставок квадроциклов, но и комплектующих для них. Соответственно, в скором времени сервисные центры просто не смогут обслуживать технику таких производителей, а если и смогут, то будут делать это на неоригинальных запчастях.

А теперь подумайте:

Вы готовы сначала переплатить за квадроцикл кругленькую сумму, а потом терпеть сложности с ремонтом и обслуживанием? Уверены, что большинство разумно ответило бы на этот вопрос «НЕТ».

Что нужно учитывать при покупке квадроцикла в нынешних реалиях?

Что поговорка «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!» вообще не работает, когда речь заходит о покупке техники для активного отдыха.

Здесь ключевым фактором является надёжность, которая как раз и заключается в наличии постпродажного сопровождения.

Исполнение гарантийных обязательств, наличие оригинальных комплектующих в стране, где эксплуатируется квадроцикл, и авторизованных сервисных центров – вот, что должно быть обязательными пунктами в списке ваших требований к новенькому квадроциклу.

Кто может обеспечить всё это покупателю в нынешних реалиях?

Бренды из Китая и России, конечно же!

Только они сейчас могут гарантировать:

Простоту дальнейшего обслуживания в любом сервисном центре;

Высокую ремонтопригодность;

Взаимозаменяемость деталей, а также отсутствие дефицита комплектующих.

Добавьте к этому достаточно демократичную стоимость в сравнении с европейскими, американскими и японскими квадроциклами, и вы получите желанное приобретение для любого райдера.

Здесь важно понимать главное:

Все вышеперечисленные преимущества относятся только к технике проверенных сертифицированных производителей. Перед покупкой китайского или российского квадроцикла тщательно проверяйте историю бренда, срок его присутствия на рынке, географию, рекламационную статистику, отзывы и т.п.

Аналогичную процедуру рекомендуется проводить и с магазинами, реализующими товар.

Какой квадроцикл купить в сезоне 2022-2023? Есть ли достойная альтернатива ушедшим производителям?

Альтернатива есть, и она давно известна потребителям!

Речь идёт о квадроциклах Sharmax.

Sharmax – это бренд квадроциклов из России, который сосредоточил своё производство на заводе-«гиганте» Jiangsu Linhai в Китае.

Для справки: именно на Jiangsu Linhai собирается техника Linhai-Yamaha, известная на рынке более 20 лет и завоевавшая себе репутацию качественных агрегатов.

В линейки квадроциклов Sharmax есть модели под любые задачи: для активных прогулок, выполнения бытовых задач, перевозки грузов и т.п.

Хитами продаж бренда считаются:

Квадроцикл Sharmax Cross 180 CC

Квадроцикл Sharmax 300 Hummer

Квадроцикл Sharmax Luxe 300

Среди главных преимуществ мотовездеходов бренда, причём независимо от модели, отмечают высокую проходимость при достаточно мягкой подвеске и повышенную прочность.

Дополнительное преимущество квадроциклов Sharmax – возможность их обслуживания в более чем 110 авторизованных сервисных центрах по всей стране. При покупке такой техники вы точно можете быть уверены, что гарантийные обязательства будут исполняться.

Одним словом, отечественные квадроциклы Sharmax, собранные в дружественной России стране, – отличная альтернатива «канувшим в лету» производителям.

Как видите, уход квадроциклов из Японии, Европы и Америки с нашего рынка – не катастрофа, а возможность. Возможность познакомиться с отличными образцами техники из Китая и России и открыть для себя квадроциклы совсем не хуже (а в чём-то даже лучше) за демократичную цену. Используйте её с умом!