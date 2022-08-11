Сталевары догоняют рынок, а Сбер сулит ему снижение

Российский рынок акций начал день с более чем процентного роста по Индексу Мосбиржи, но уже через полтора часа торгов прирост индикатора составлял скромные 0,2%.

Сегодня лучше рынка торгуются акции сталеваров, но это всего лишь технический отскок. Последние три дня, когда Индекс Мосбиржи уверенно рос, акции этих эмитентов выглядели значительно хуже рынка.

В числе лидеров роста, как и вчера, акции «Полиметалла». Никаких новостей по эмитенту нет, просто идет покупка ранее сильно перепроданной бумаги на ожиданиях, что эту компанию минует участь готовящегося к банкротству «Петропавловска».

Более чем на 10% растет «Совкомфлот». Компания обещает показать высокие финансовые результаты из-за мирового дефицита судов для перевозки нефти и СПГ, а также роста стоимости фрахта. Однако бумага малоликвидна, а сама компания находится под санкциями, поэтому увлекаться покупками ее акций рискованно.

Продолжается активная скупка привилегированных акций «Мечела». От компании инвесторы ждут щедрых дивидендов в результате роста мировых цен на уголь.

Растерял весь рост первых минут торгов «Норникель». В легком минусе торгуется «Газпром».

Но больше настораживает падение Сбера. Вчера бумага, единственная среди эмитентов финансового сектора, закрылась снижением. Сегодня акции крупнейшего банка также дешевеют. Многие инвесторы справедливо рассматривают динамику акций Сбербанка как опережающий индикатор рынка.

В пользу снижения рынка говорит и ряд других факторов.

«Потенциал роста Индекса Мосбиржи составляет около 2%. Не думаем, что индикатор без дополнительного позитива сможет преодолеть отметку 2200 пунктов. Завтра пятница, день сокращения лонгов, а в понедельник начнется расконвертация АДР, что окажет давление на рынок. Поэтому не исключено, что уже сегодня мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли», — отмечает Алексей Антонов из «Алора».

К этому стоит добавить нефть. Вчера котировки «черного золота» на хороших данных по инфляции в США ткнулись в техническое сопротивление $98 за баррель, но пробить его так и не смогли. Большинство аналитиков в ближайшее время не ждет нефть дороже $100. Но если она все-таки сможет уйти выше этой круглой отметки, отечественные трейдеры перенесут фиксацию прибыли на более позднее время. Пока же акции «Лукойла» и «Роснефти» слабо подрастают.

Рубль торгуется в районе вчерашнего закрытия. При этом волатильность торгов рекордно низкая: за первые полтора часа торгов изменения курса российской валюты составляли всего 20 копеек.

Большинство аналитиков ждет укрепления курса рубля к концу месяца на налоговом периоде. Но в среднесрочной перспективе рубль обещает дешеветь из-за возрождения импорта и ожидания введения бюджетного правила, которое теперь поддерживает и Банк России.