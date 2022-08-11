Таллин объявил о закрытии границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Эстонией

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о закрытии границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Об этом в эфире национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил глава эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил Рейнсалу, говоря о рестрикциях в отношении россиян.

Уточняется, что мера предполагает ряд исключений. Так, она не будет распространяться на граждан РФ, для которых Эстония является родиной. Также ограничения не затронут постоянных жителей страны и тех, кто посещает эстонских родственников. Кроме того, запрет не коснется лиц, работающих в дипломатических представительствах либо в сфере международных перевозок.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего запретить выдачу туристических виз в Европу гражданам России. Глава эстонского правительства заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высказывание Каллас «нацистской хренью».

Сейчас страны Евросоюза обсуждают возможные визовые ограничения для россиян. Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз гражданам РФ; Дания и Нидерланды отказываются оформлять россиянам краткосрочные визы.