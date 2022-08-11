ЦБ сообщил об умеренном восстановлении финансовых потоков

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в июле увеличился на 1,5% по сравнению со средним уровнем II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и госуправления рост составил 1,3%. Увеличение входящих финансовых потоков, которое наблюдалось в большинстве укрупненных групп отраслей, Центробанк объяснил низкой базой предыдущего квартала.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, объем входящих платежей значительно увеличился по сравнению с низким уровнем предыдущего квартала. Основной вклад в рост внесла добыча сырой нефти и газа благодаря поступлению из бюджета по механизму обратного акциза (демпферного механизма). Без учета этого платежа рост в группе экспортных отраслей был бы более умеренным», — говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков» ЦБ.

Кроме того, по данным регулятора, поддержку отраслям, ориентированным на экспорт, оказала нефтепереработка, объемы которой повысились вслед за увеличением добычи нефти. В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, рост объема платежей составил 2,1% относительно предыдущего квартала в основном за счет увеличения поступлений от операций с недвижимым имуществом. В розничной торговле, согласно статистике ЦБ, объем входящих платежей практически не изменился по сравнению с II кварталом.

Самое значительное снижение объема платежей в июле наблюдалось в металлургии, что отражает снижение поставок как на внешние рынки по причине санкций, так и на внутренний рынок из-за снижения спроса со стороны некоторых металлоемких отраслей (например, производства автомобилей), отметили в Центробанке.

