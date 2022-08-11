Один человек погиб при обстреле Донецкого пивоваренного завода украинской стороной

Согласно предварительной информации, в результате обстрела украинскими военными Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе города один человек погиб, еще двое получили ранение.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики, вечером 10 августа, в 22:00, поступил сигнал о повреждении амиакопровода на территории завода. «В результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака. Площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 км. В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации 1 человек погиб и 2 пострадали», — говорится в сообщении. Уточняется, что на предприятии зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 кв. м.

Ночью спасателям удалось остановить утечку. «По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении ведомства. Для ликвидации аварии было привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава под руководством главы МЧС ДНР.

Накануне, 10 августа, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли территорию Донецкого пивоваренного завода, в результате чего произошла утечка аммиака.

Жителям Калининского района Донецка рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна из-за утечки. В штабе отметили, что зона возможного поражения составила два километра.