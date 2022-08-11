В Германии опасаются бунтов из-за отказа от «Северного потока – 2»

Отказ от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может привести к мрачным последствиям для экономики ФРГ, вплоть до массовых протестов.

Об этом в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявили представители сразу нескольких политических партий Германии.

В частности, политики сошлись во мнении, что необходимо запустить этот газопровод из-за повышения цен на топливо, что, в свою очередь, создаёт проблемы для производства.

Так, по словам Франка Боммерта – заместителя главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург, промедление в этом вопросе грозит ФРГ народными волнениями.

При этом он подчеркнул, что видит «чистый ужас» на лицах жителей Ораниенбурга, в сельских районах востока страны.

«Вот где у нас находится самое горючее "вещество". Если цены продолжат идти вверх, в какой-то момент люди выйдут на улицы», – уверен он.

В свою очередь председатель партии АдГ Тимо Шрупалла потребовал отменить антироссийские санкции и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Другая представительница этого же движения Кристина Баум разместила открытую петицию «Запустите, наконец, "Северный поток – 2"».

Как отметила Баум, до начала российской спецоперации на Украине запуск уже заполненного топливом и стоящего под давлением газопровода откладывали из-за прямого давления на ФРГ со стороны США.

«На самом деле, мы должны быть счастливы иметь возможность получать газ из РФ по такой дешёвой и с такими надежными поставками», – подчеркнула политик.

Авторы этого материала признали, что в ФРГ представители самых разных политических и экономических течений сходятся во мнении, что «Северный поток – 2» должен быть запущен.

«Иногда мэр острова Рюген, иногда ассоциация предпринимателей Западной Померании просит федеральное правительство пересмотреть свое решение по данному вопросу. У Левой партии тоже есть известные сторонники ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2". Это Сара Вагенкнехт и бывший лидер партии Клаус Эрнст», – резюмируют журналисты.

Ранее «Эксперт» писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил жителей страны, что внезапное и резкое повышение цен на отопление может вызвать эффект социальной взрывчатки в Германии.

По словам немецкого лидера, власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают всё, чтобы решить возникшие проблемы. Шольц при этом высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьёзные потрясения.

«Если вдруг счета за отопление внезапно подскочат вверх на сотни евро, то многие люди просто не смогут с этим справиться. Это социальная взрывчатка», – резюмировал канцлер Германии.