В крымских банкоматах РНКБ начали продавать билеты на автобус

Ключевой банк Крыма РНКБ запустил сервис покупки автобусных билетов в любую точку полуострова в банкоматах и терминалах самообслуживания. В перспективе планируется продавать таким образом билеты и на автобусные поездки по всей России, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Билеты можно оплатить безналичным способом с помощью зарплатных, пенсионных и дебетовых карт банка РНКБ. На сегодняшний день покупка билетов доступна во всех устройствах, размещенных на автостанциях ГУП РК "Крымавтотранс"», — говорится в сообщении банка.

Установлено уже 36 таких устройств на 19 автостанциях Крыма, в будущем билеты можно будет приобрести во всех устройствах самообслуживания банка, в том числе с помощью карт других банков. Стоимость билета не отличается от приобретенного в кассе автостанции. В ближайшее время сервис появится также в мобильном приложении РНКБ24/7, пообещали в банке.

«В Крыму ежедневно приобретают билеты на автобусные междугородние рейсы 13,5 тысяч человек. Наш совместный проект с банком РНКБ минимизирует необходимость стоять в очередях и позволяет пассажирам просматривать онлайн расписание движения автобусов», — отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.