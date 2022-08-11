В МИД РФ обвинили сейм Латвии в ксенофобии и неонацизме

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подвергла критике решение сейма Латвии, объявившего Россию «страной-спонсором терроризма».

По её мнению, принимая такое решение, парламент этого балтийского государства руководствовался животной ксенофобией, а идеологи этого решения – неонацисты, передаёт РИА Новости

«Сейм Латвии объявил Россию "страной — спонсором терроризма". Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что сейм Латвии официально объявил Россию государством, спонсирующим терроризм. В сообщении, которое было опубликовано на сайте парламента, говорится, что Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство – спонсором терроризма.

Согласно данным о процессе голосования на сайте парламента Латвии следует, что из 67 голосовавших депутатов все выступили за. При этом 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать в голосовании.