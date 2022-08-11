В России разрешили увеличивать стоимость строительных госконтрактов более чем на 30%

Стоимость государственных контрактов в строительстве теперь можно увеличивать более чем на 30%. Отменено и ограничение по срокам исполнения контрактов.

Такое решение приняло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) в связи с ростом цен на строительные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При возникновении в ходе исполнения госконтракта независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускается увеличение цены контракта без изменения объема или видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. В этом случае не применяются ограничения по увеличению сроков исполнения контракта и удорожанию цены не более чем на 30% в пределах установленных лимитов бюджетных средств», — цитирует агентство сообщение Минстроя.

Схему компенсации дополнительных расходов строительных компаний в связи с удорожанием стройматериалов, разработанную министерством, ввели год назад, в августе 2021-го. Было позволено увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом изменение цены не должно было превышать 30%; кроме того, рост стоимости госконтракта не должен был влиять на сроки исполнения.

Как пояснили в Национальном объединении строителей, индексы изменения сметной стоимости строительства, которые ежеквартально утверждает Минстрой, за 2021 год и первое полугодие 2022 года в среднем выросли более чем на 30% почти по всей России — таким образом, при средней продолжительности контракта в год-полтора официально подтверждается сметная инфляция сверх 30%.