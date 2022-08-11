В России стартовали перевозки на составленном из отечественных платформ контрейлерном поезде

Российский полносоставный контрейлерный поезд с платформами модели 13-6987 производства входящего в состав холдинга ТМХ акционерного общества «Трансмаш» совершил первый рейс. Маршрут следования — от станции Силикатная в Московской области до Новосибирска.

30 груженых полуприцепов с металлургической продукцией преодолели около 3300 км по сети РЖД примерно за 84 часа суток, что намного быстрее перевозки грузов автомобильным транспортом на аналогичные расстояния.

Российский производитель железнодорожных грузовых платформ, хопперов-дозаторов, путевой и снегоуборочной техники АО «Трансмаш» стало первым в России предприятием, которое запустило в серийное производство контрейлерную платформу. В настоящее время для транспортной компании АО «ПФКО —Экспресс» уже выпущено более 70 вагонов, составивших полносоставный контрейлерный поезд. Благодаря специальному многооборотному средству крепления – являющейся инновационным конструкторским решением съемной корзине, отсутствует необходимость строить и эксплуатировать специализированные терминалы, на которых осуществляется погрузка.

Стоит заметить, что контрейлерная платформа — это грузовая платформа, позволяющая выполнять перевозки автоприцепов. Использование контрейлеров позволяет организовать комбинированные (автомобильно-железнодорожные или автомобильно-водные) перевозки, которые не только положительно сказываются не только на скорости доставки грузов, но помогают сохранять автодорожную инфраструктуру и экологию.

Например, за один только рейс контрейлерного поезда по маршруту Силикатная — Новосибирск в атмосферу было выброшено примерно на 200 тонн меньше углекислого газа, чем если бы груз перевозился по автодороге. Транспортировка грузов контрейлерными платформами безопасна и независима от погодных условий. Такой способ транспортировки дает возможность грузовладельцам использовать новые инструменты для построения логистических цепочек, что в настоящее время в силу санкционного давления на РФ является чрезвычайно актуальным вопросом.

Ранее «Эксперт» писал, что на модернизацию производства входящего в АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) «Брянского машиностроительного завода» (АО «БМЗ») в 2022 году будет направлено 324,5 млн рублей.