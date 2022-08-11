В январе — июне 2022 года россияне получили почти 2,5 млн заграничных паспортов

За первые полгода 2022-го в России было оформлено почти 2,5 млн заграничных паспортов, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда гражданами РФ было получено 1,7 млн загранпаспортов.

Об этом свидетельствуют данные о миграционной ситуации в России МВД, на которые ссылается РБК.

Сообщается, что за первые шесть месяцев года ведомство выдало чуть более 5,9 млн паспортов, в том числе 2,5 млн заграничных и 3,4 млн внутренних. Пик по выдачам выпал на начало весны: в марте документы оформили 553 тыс. человек. В январе и феврале показатель составлял 238 тыс. и 406 тыс. соответственно.

В марте произошел самый сильный за полгода прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло до 446 тыс., однако не превысило уровень апреля (470 тыс.)

Число выданных за период с января по июнь загранпаспортов стало максимальным за последние три года, и превысило количество этих документов, оформленных за тот же период в 2021 и 2020 годах, а также допандемийном 2019-м. Уточняется, что на показатели 2021 и 2020-х годах оказывала влияние ситуация с коронавирусом, поэтому сравнение с ними не показательно.

В январе-июне 2019 года россияне получили 2,3 млн загранпаспортов, что на примерно 200 тыс. документов меньше по сравнению с нынешним годом.

В целом ситуация 2022 года сопоставима с данными 2018-2017 годов, когда МВД оформило 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно. За первые полгода 2016 года документов было выдано значительно меньше — около 1,2 млн.

С конца февраля, после начала спецоперации на Украине, число выезжающих за границу россиян увеличилось. По данным Федеральной службы безопасности, в январе — марте за рубеж выехали 3,88 млн граждан РФ — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, но на 46% больше, чем в январе — марте 2021 года. Сообщалось, в частности, что в феврале — марте Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. В мае однако стало известно, что большинство граждан, уехавших из РФ после начала спецоперации, в том числе работники ИТ-сферы, решила вернуться.