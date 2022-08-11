Вице-мэр Ефимов: 280 вопросов от предпринимателей поступило в Центр поддержки промышленности Москвы

Почти 190 компаний обратились в центр поддержки промышленности Москвы, специалисты которого помогают бизнесу решить проблемы от подбора поставщиков до локализации производств. Об этом сообщил в своих социальных сетях 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные с момента запуска центра.

Напомним, что проект запустили в минувшем апреле в тестовом режиме, а с июня — в полноценном. Центр помогает промышленникам решить вопросы, которые связаны с полномочиями разных городских ведомств. Представитель предприятия оформляет заявку с вопросом, а к ней прикрепляют куратора, который сопровождает компанию на всех этапах решения проблемы.

«Весной этого года город принял ряд ключевых решений, чтобы помочь бизнесу в условиях санкций. Одно из них — открытие Центра поддержки промышленности. Общее число вопросов, поступивших специалистам с момента запуска, достигло 280. Более 90 из них уже решены», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, сейчас в работе у экспертов центра около 200 вопросов. «Наиболее популярные обращения связаны с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, а также подбором поставщиков и взаимодействием с органами власти», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Именно на эти темы приходится половина всех заявок, добавил он.

Добавим, что обратиться за помощью в центр поддержки промышленности можно по телефону +7(495)539-59-99 (добавочный номер 3) в будние дни или через электронную почту industrysupport@mos.ru.