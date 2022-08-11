Вице-мэр Ефимов: производство одежды в Москве за полгода выросло в 2,6 раза

По итогам первых шести месяцев текущего года промышленники Москвы нарастили производство одежды в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил 11 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его оценке, на такой существенный прирост повлияло то, что иностранные компании уходят с российского рынка, и отечественные производители занимают новые ниши. «В результате в январе-июне 2022 года наблюдался стремительный рост отрасли: в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2021-го», — рассказал Владимир Ефимов. При этом в денежном выражении объем поставленной продукции тоже вырос: почти в полтора раза, до 21,3 млрд рублей, добавил он.

По официальным данным, сегодня в Москве работает 211 предприятий легкой промышленности, включая 13 крупных фабрик. В числе крупнейших можно упомянуть одно из старейших в России предприятий швейной промышленности «Большевичка», которое выпускает мужские костюмы и верхнюю одежду. А школьную форму, детскую и подростковую одежду в столице производит компания «Старт». Всего в текстильной промышленности города занято 18,7 тыс человек.

«Столичные предприятия выпускают куртки и платья, классические костюмы, спортивную форму и другую одежду. В городе также развито производство обуви, в том числе ортопедической, и нетканых материалов», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что за полгода выпуск спецодежды увеличился в полтора раза, а мужских и женских костюмов — в 2,2 и 1,2 раза соответственно (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам правительства Москвы, развитию столичной промышленности способствует помощь со стороны города. Так, сегодня действует более 20 системных мер поддержки предприятий. Например, компания «Нетканика» в 2021 году получила льготный заем в 300 млн рублей, которые планирует направить на расширение существующего и на создание нового производства. Несколько крупнейших предприятий (включая «Большевичку» и «Старт») имеют статус промышленного комплекса. Имеющие его заводы платят региональную часть налога на прибыль в 13,5% (вместо обычных 17%), а также вдвое меньший налог на имущество и только 20% земельного налога.

Кроме того, в рамках антикризисной поддержки бизнеса власти Москвы докапитализировали городской Фонд поддержки и предпринимательства на 20 млрд рублей. Он является оператором программы льготного кредитования. По решению мэра столицы Сергея Собянина ставку по льготным инвесткредитам минувшей весной снизили с 9% до 3%, а максимальный размер займа увеличили с 1 до 3 млрд рублей.