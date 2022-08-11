Wildberries в 2023 году начнет строить крупный логистический хаб под Омском

Правительство Омской области и российский онлайн-ретейлер Wildberries подписали соглашение о намерениях по запуску в регионе крупного логистического хаба.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что возведение центра начнется в 2023 году.

«Губернатор Омской области Александр Бурков и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о намерениях по открытию нового центра. Строительство крупного логоцентра в Омской области начнется в 2023 году, его площадь составит 100 тыс. кв. м», — указывается в сообщении. Подчеркивается, что новый объект обеспечит рабочими местами около 5 тыс. жителей региона.

Бакальчук отметила, что проект в Омской области позволит поддержать местный бизнес и сократит сроки доставки заказов до покупателей. По ее словам, в настоящее время 4000 омских предпринимателей реализуют свою продукцию через Wildberries — в три раза больше, чем годом ранее. За первое полугодие 2022-го их продажи удвоились и составили 2,4 млрд рублей.

«Wildberries продолжает развитие логистической инфраструктуры для покупателей и представителей бизнеса как самостоятельно, так и в сотрудничестве с предпринимателями. В 2022 г. уже заработали более 20 новых логоцентров, в большинстве из которых запущена прямая приемка поставок от региональных предпринимателей, что позволяет им сокращать расходы на транспортировку товаров и наращивать собственные продажи в сегменте e-commerce», — указывается в пресс-релизе компании.

Губернатор Омской области, в свою очередь, заявил, что власти региона готовы предложить инвесторам широкий набор преференций. «У нас развитая инфраструктура города-миллионника, статус стратегической приграничной территории и широкие возможности для выхода на рынки центральноазиатских стран. Омск часто называют воротами в Азию, и это подкрепляют данные о нашем внешнеторговом обороте, который растет с каждым годом. Предлагаемый компанией Wildberries объем инвестиций и план по созданию новых рабочих мест — значительный вклад в экономику региона», — написал Александр Бурков в своем Telegram-канале.

В текущем году новые объекты онлайн-маркетплейса открылись в 15 регионах РФ: Ивановской, Вологодской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии.