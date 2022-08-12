Акции дня: бумаги «Русгидро» выросли на новостях об изменении долей

В лидеры торгов вышли акции компании «Русгидро» по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 12 августа. За день бумаги подорожали на +6,83% до 0,8010 рублей за штуку.

Импульс для роста акций дало известие о том, что алюминиевая компания «Русал» увеличила долю в «Русгидро» с 7% до 9%. Как сообщают СМИ, акции были приобретены за 454 млн долларов. «Русал» является третьим по величине акционером «РусГидро».

«C технической точки зрения акции "Русгидро" в пятницу поднялись до максимума с конца июля, но объемы торгов по бумагам не столь значительны. Скачок котировок "Русгидро" может оказаться временным и перейти в развитие нисходящего движения с перспективой обновления предыдущего минимума», - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,67% до 2147,33 пунктов. Индекс РТС опустился на +0,91% до 1116,32 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:41 мск составила 98,07 долларов за баррель (-1,54%). Российская валюта укреплялась – 60,61 руб. за доллар.