Американские фондовые индексы: деньги — на бочку

В первые часы вчерашних торгов могло показаться, что четверг станет копией среды. Позавчера выяснилось, что вопреки прогнозам индекс потребительских цен (CPI) за июль не изменился, а инфляция в США упала до 8,5%, и это стало поводом для взлета акций.

Теперь аналитиков поставил в неудобное положение PPI. Они полагали, что темпы роста индекса цен производителей снизились с 11,3% до 10,4%, а за месяц прибавили 0,2%. Но оказалось, что в июле индекс не вырос, а упал на 0,5%; в годовом же измерении промышленная инфляция достигла 9,8%. И фондовые индексы продолжили подъем среды.

Nasdaq Composite прибавлял 1,3%, S&P 500 — 1,1%, а Dow Jones Industrial Average — 1%. Технологические акции росли, как и днем ранее, быстрее прочих: они чувствительнее к ставкам, а статистика была воспринята как указание на то, что ФРС замедлит их подъем.

В среду такому взгляду на вещи не особенно помешало даже то, что сразу два руководителя федеральных резервных банков сочли необходимым его дезавуировать. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал инфляцию все еще неприемлемо высокой, а президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что даже рецессия не остановит его в деле подъема ставки.

В четверг рост рынка поначалу не смогло остановить интервью, данное Financial Times президентом ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она вполне в духе предыдущих двух ораторов и сообщила, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией.

Федрезерву рост на фондовом рынке сейчас объективно мешает: он смягчает финансовые условия, а регулятору надо их ужесточать. И это серьезная проблема — домохозяйствам США принадлежит акций примерно на $38 трлн. Но едва ли не хуже сама ситуация, когда рынок просто не слышит ФРС. И ей уже предлагают использовать «главный калибр».

«Всегда нужно использовать большие орудия, — говорила вчера Bloomberg главный стратег Principal Global Сима Шах. — Нужно, чтобы выступил Пауэлл. Пока он не заговорит, ралли на рынке может продолжаться. Импульс может завести его далеко. Я не верю в устойчивость этого ралли, но может ли оно пойти дальше? Да».

Проблема, однако, состояла еще и в том, что заметная часть покупок была покрытием «шортов». Согласно данным Goldman Sachs, чистые покупки хедж-фондов достигли в среду максимального уровня более чем за три месяца: сворачивались короткие позиции. Но отказ скептиков от «шортов» и скупка акций оптимистами — это разные по смыслу процессы и аргументы для их остановки отличаются.

Зато подобное топливо для ралли способно быстро иссякать. И ближе к вечеру ситуация стала меняться — расслышать ФРС покупателям акций помогло ралли на других рынках — сырьевых.

Вчера Bloomberg Commodity Spot Index вырос еще на 2,3% и достиг 599,35 пункта. Это уже июньские уровни, а от июльского минимума он прибавил 10,6%. Между тем, именно благодаря снижению цен на сырье (в первую очередь, на нефть) и состоялись июльские рекорды по снижению инфляции в США. Главная заслуга в том, что потребительские цены в среднем за месяц не изменились, принадлежала подешевевшему бензину — он компенсировал самый резкий взлет цен на продукты питания с 1979 года.

Вчера American Automobile Association объявила, что средняя цена бензина в США впервые с 5 марта упала ниже $4 за галлон (до $3,99). За месяц она потеряла 14,7%. На пике же 14 июня цена была $5,016.

Изменения заметные, но в последние дни нефть снова растет: вчера цена Brent превышала $100 за баррель, при том что минимум 5 августа равнялся $92,78. Так что пока ситуация новым успехам в борьбе с инфляцией в США не способствует, а значит и смягчаться ФРС будет не с чего.

Причем, надо заметить, что основанием для роста котировок Brent была не только американская статистика, но и изменения на энергетическом рынке. International Energy Agency повысило прогноз спроса на «черное золото», обнаружив, что рост цен на электроэнергию и газ заставил потребителей переключаться на нефть. Последнее может оказаться долгосрочным процессом, так что фондовые индексы пошли вниз, а в лидерах роста оказались акции нефтяных компаний. Devon Energy взлетела на 7,34%, Marathon Oil — на 7,03%, Schlumberger — на 5,64%, а Diamondback Energy — на 5,35%.

Лидерами падения, естественно, стали технологические акции. День Dow Jones Industrial Average завершил еле заметным ростом — 0,08%. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся почти таким же снижением — 0,07%. Технологический же Nasdaq Composite потерял 0,58%.