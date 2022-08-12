Апокалипсис рядом: ситуация вокруг Запорожской АЭС напоминает Карибский кризис

С начала августа Вооруженные силы Украины активизировали обстрелы самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится на освобожденной в ходе специальной военной операции, проводимой Россией, территории Запорожской области на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Также станция подвергается периодическим атакам беспилотников.

Провокационные обстрелы ЗАЭС, очевидная цель которых — добиться ухода российских военных из района станции и возвращения ее под контроль ВСУ, стали причиной инициированного Российской Федерацией и прошедшего накануне поздно вечером внеочередного заседания Совбеза Организации Объединенных Наций, по итогам которого, правда, не было принято никаких решений, способных повлиять на ситуацию. Происходящее начинает отдаленно напоминать Карибский кризис, когда мир стоял на пороге ядерной войны.

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Мощнее, чем Чернобыль

Крайний раз ЗАЭС была обстреляна непосредственно перед заседанием Совета безопасности 11 августа. «Зафиксировано 5 “прилётов” в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился. Ещё пять “прилётов” произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», — рассказал в своем telegram-канале официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра из Днепропетровской области. Украинская артиллерия бьёт из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка. А через несколько часов стали известны новые крайне тревожные подробности огневого налета. В результате ударов оказалась частично поврежденной теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики его критически важная инфраструктура не пострадала, и работа реакторов не была нарушена.

В прямом эфире телеканала «Россия 24» представитель пророссийских властей Запорожья уточнил, что обстрел в очередной раз велся управляемыми снарядами западного производства, один из которых упал буквально в 10 метрах от резервуаров с ядерными отходами. Стреляла 44-ая артиллерийская бригада ВСУ. На данный момент Владимиром Роговым уже опубликованы снимки обломков американской высокоточных боеприпасов.

Между тем, в случае поражения даже не реактора, который, к слову, достаточно надежно защищен (при его постройке был заложен большой запас прочности с расчетом практически на ядерную войну, а в настоящее время его прикрывают силы ПВО РФ), а лишь площадки хранения отработанных тепловыделяющих элементов, то, по предварительным оценкам, в зоне радиоактивного загрязнения окажутся такие города, как пока находящиеся под контролем украинской стороны Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, а также контролируемый Россией Мелитополь и многие другие.

Напомним, что сооружение Запорожской АЭС началось в 1979 году. В 1984—1987 годах в эксплуатацию были введены четыре первых энергоблока. В августе 1989 года – пятый, в 1996 году (с задержкой) – шестой. 2 декабря 2021 года Запорожская АЭС установила абсолютный рекорд мощности в 6140 МВт. Все энергоблоки оснащены реакторами ВВЭР-1000, произведёнными на российском предприятии «Ижорские заводы», турбинами К-1000-60/1500-2, произведенными на харьковском «Турбоатоме», и генераторами ТВВ-1000-4, произведенными в Санкт-Петербурге объединением «Электросила».

Функционирование станции обеспечивается украинским персоналом в количестве до 10 тысяч человек. С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. В среднем в год станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии. Это примерно 20% от общего производства электроэнергии на Украине и 50% — от производства на украинских атомных станциях. Для сравнения — ежегодная выработка энергии Чернобыльской АЭС до аварии составляла порядка 29 млрд кВт·ч в год. В 2014 году на ЗАЭС имела место аварийная ситуация, приведшая к временному отключению третьего энергоблока. Но по сравнению с происходящим сейчас, это, конечно, были «цветочки». В наши дни совсем рядом со станцией, фигурально выражаясь, гарцуют всадники Апокалипсиса.

Выстрелы в мирный атом

Непосредственно об итогах заседания Совбеза, посвященного взрывоопасной во всех смыслах ситуации сложившейся в эти дни в Энергодаре, в telegram рассказал сегодня заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: «Те, кто смотрел созванное нами заседание по атакам ВСУ на ЗАЭС, имели возможность убедиться, к какой дипломатический эквилибристике готовы прибегать наши западные коллеги, чтобы не называть вещи своими именами: Украина безрассудно обстреливает ЗАЭС, ставя при этом под угрозу безопасность всей Европы. Этот цинизм, конечно, поражает. Главное — не бросить и тени на репутацию своих киевских клиентов. Об Украине — либо хорошо, либо никак! Поэтому раньше досталось и Amnesty, осмелившейся посягнуть на неподсудность киевского режима и его “иммунитет” от любых обвинений».

«Но больше всего поразило то, что даже на заседании СБ представитель киевского режима решился озвучить фантасмагорическую версию о том, что ЗАЭС обстреливает Россия. Решился, лишний раз показав свою неадекватность и неадекватность своего руководства. Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций, и визит главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время, и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию. Уж мы-то знаем правду», — отметил он.

Заместитель заведующего кафедрой международного права МГИМО Михаил Лысенко, занимавший в период с 2008 по 2014 год пост директора Департамента международного сотрудничества ГК «Росатом», в беседе с корреспондентом «Эксперта» отметил, что на визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в контексте урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС возлагать особых надежд не стоит, так как роль агентства в данном случае чисто техническая. Оно может подтвердить, что станция работает штатно, оценить риски, но не более того. Политических инструментов влияния на Украину у организации нет, хотя она и входит в систему ООН. Что касается Совбеза ООН, то там идет ожесточенная политическая дискуссия, в которой США и их союзники из ЕС в любом случае будут отстаивать интересы украинской стороны, констатировал эксперт.

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Между тем, власти Запорожья не исключают варианта с консервацией ЗАЭС в ближайшее время. Тем более, что выработка станицей электроэнергии сейчас минимальна, хотя она продолжает обеспечивать электричеством в том числе и территории, подконтрольные Киеву.

«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальны, выработка минимальна, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло. В том, что пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Скоро власти Украины не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — отметил Владимир Рогов в эфире «России 24».

Стоит уточнить, что консервация станции подразумевает отключение всех энергоблоков и изъятие из реакторов после их расхолаживания ядерного топлива. Только вот гарантий того, что в момент его извлечения или вывоза украинские военные не попытаются нанести очередной удар, нет.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии «Эксперту» отметил, что в случае продолжения обстрелов ВСУ атомной станции, российской стороне следует отключить подконтрольные Киеву области от снабжения электроэнергией посредством мощностей ЗАЭС в обязательном порядке. Кроме того, по его словам, нужно максимально усилить группировку ПВО, обеспечивающую безопасность станции, и охрану объекта.

Если же обстрелы, в том числе с применением ракет, и атаки с воздуха продолжатся, то адекватным ответным шагом должны стать точные и мощные удары российских ВС по энергетической инфраструктуре территорий, подконтрольных режиму Зеленского, а также другим критически важным для функционирования украинской экономики объектам и часто упоминаемым в последнее время центрам принятия решений. «Это должно отбить у украинской стороны охоту обстреливать Запорожскую АЭС», — резюмировал эксперт.

Мало не покажется никому

Кстати, напрасно за океаном и в Евросоюзе думают, что в случае грандиозной аварии, вызванной случайным или намеренным попаданием ими же и поставленного на Украину боеприпаса в критически важную часть АЭС, катастрофические последствия американцев и европейцев напрямую не затронут. Во-первых, точно смоделировать катастрофу нельзя. Многое будет зависеть, например, от конкретного места поражения или от малопредсказуемых метеорологических факторов. В любом случае шансы десятка стран ЕС и НАТО почувствовать на себе непосредственное воздействие переставшего быть мирным атома достаточно велики.

Во-вторых, у России есть РВСН, а взрыв АЭС в Запорожской области, от которого пострадают освобожденные территории Украины, ДНР, ЛНР и юг РФ, вполне может трактоваться и как «применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по России или союзникам». Соответствующий пункт есть в подписанном Президентом еще в 2020 году Указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», регламентирующим случаи, когда ядерное оружие нашей страной может быть применено.

«Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — напомнил в ходе заседания Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя. Прозвучало угрожающе.

Остается добавить, что серьёзность ситуации вокруг ЗАЭС недооценивать нельзя ни в коем случае. Ведь атомная катастрофа, случись она в Энергодаре, учитывая мощность станции и напряженность геополитической обстановки в мире, способна стать даже не новым Чернобылем, а началом атомного Апокалипсиса в планетарном масштабе.