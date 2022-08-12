Австрийская Mondi продаст «Монди Сыктывкарский ЛПК» за 95 млрд рублей

Mondi Group объявила о заключении соглашения по продаже своего крупнейшего российских предприятий, АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Цена сделки составит 95 млрд рублей, сообщает пресс-служба австрийского холдинга.

О намерении продать свои активы в РФ австрийская Mondi сообщала 5 мая, пишет ТАСС. По информации самой компании, на 31 декабря 2021 года чистая стоимость активов всех ее российских предприятий составляла 687 млн евро. Mondi располагала в России тремя перерабатывающими заводами, которые выпускали продукцию преимущественно для внутреннего рынка. «Монди СЛПК» — наиболее крупный актив группы в РФ, на нем трудятся 4,5 тыс. человек. В общей сложности на российских предприятиях Mondi задействованы 5,3 тыс. сотрудников.

Augment — инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину и включает активы в фармацевтическом и других секторах в России и Европе, уточняется в пресс-релизе Mondi.

«Монди СЛПК» является одним из крупнейших производителей бумаги в РФ с производственной мощностью около 1,3 млн тонн готовой продукции в год, которая поставлялась по России, в Европу, Австралию, США и Китай. Компания входит в число лидеров отрасли наряду с группой «Илим», Segezha Group и Архангельским ЦБК.