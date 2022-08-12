Банк России впервые за полгода отозвал лицензию у кредитной организации

Центробанк отозвал лицензию на проведение операций у столичного Кросна-банка.

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, опубликованном на его сайте. Отмечается, что Кросна-банк находился на 290 месте по величине активов в РФ.

Как поясняет ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и не соблюдала нормативные акты регулятора; на протяжении последнего года банку не раз запрещали проводить отдельные операции. Также банк нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма; кроме того, он выводил средства за рубеж.

Подчеркивается, что Кросна-банк устойчиво «операционно убыточен» с 2019 года, в связи с чем ЦБ неоднократно призывал банк адекватно оценивать принимаемые риски. Также сообщается, что кредитная организация совершала сделки, «обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

До назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в банке будет работать временная администрация ЦБ.

Кросна-банк числится участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут деньги в размере всего остатка средств, в том числе проценты, однако не более 1,4 млн руб., уточняют в Центробанке.

Это первый отзыв лицензии за последние шесть месяцев, отмечает «Интерфакс». В последний раз регулятор лишал банк лицензии в начале февраля — тогда речь шла о Консервативном коммерческом банке.

Кросна-банк получил регистрацию в 1993 году, следует из данных на сайте ЦБ. Его уставный капитал оценивался в 155 млн руб.

Как пишет Telegram-канал Banksta, в число владельцев Кросна-банка входил председатель совета директоров «Пегас-Ойл», бывший подполковник милиции Артем Кузнецов, «который во время службы в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы начинал "дело Магнитского"», а также председатель правления кредитной организации Ольга Щербакова, до 2017 года занимавшая должность советника президента ИДЕА Банка, лицензия у которого была отозвана в конце 2016-го — у него обнаружили недостачу в размере 567 млн руб.