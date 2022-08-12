Бизнес стал чаще задавать вопросы через «Московский инвестор» в первом полугодии 2022 года – Ефимов

Более 460 вопросов по ведению инвестиционной деятельности в столице было задано через онлайн-сервис «Московский инвестор» по итогам января-июня 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 2,3 раза. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сервис “Московский инвестор” востребован представителями бизнеса: только за шесть месяцев этого года им воспользовались 465 раз. Это почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего за прошлый год к сервису обращались около 1,2 тысячи раз, а с момента начала его работы – более 1,7 тысячи раз», – сообщил вице-мэр.

Сервис не только помогает получить ответы, но и экономит время предпринимателей. Часть информации заполняется автоматически, если пользователь указал необходимые для этого данные. Это позволяет сосредоточиться на описании проблемы и не тратить время на внесение типовой информации.

Вопросы разделены на девять тематических разделов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Наибольшей популярностью среди них в первом полугодии пользовался раздел «Торги», через который поступило более 250 сообщений. Также популярен раздел «Земля и недвижимость» с 190 сообщениями. Ответ на обращение направляется в личный кабинет инвестора и на указанный при регистрации адрес электронной почты в течение 10 рабочих дней. Однако, как показала практика, предприниматели получают ответы значительно быстрее – в среднем за четыре рабочих дня», – добавил руководитель департамента.

Максимальный срок рассмотрения обращения может составить 30 календарных дней, но, как отметили в мэрии, это исключительные случаи. При необходимости обратившийся может вновь задать вопрос, если он посчитает, что его вопрос не был решен.

Онлайн-сервис «Московский инвестор» работает с 2020 года. Он создан с целью информирования бизнеса и предоставляет возможность получить ответы на вопросы о ведении инвестиционной деятельности, мерах поддержки промышленности, финансовой и нефинансовой помощи малому и среднему бизнесу, проведении торгов.