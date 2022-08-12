Четыре крупные китайские компании уйдут с Нью-Йоркской фондовой биржи

Китайские нефтяные компании PetroChina и Sinopec, а также Aluminum Corp. of China (Chalco) и страховщик China Life Insurance готовятся провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Об этом пишет Bloomberg. Сообщения о соответствующем решении появились на сайтах PetroChina, Sinopec и Chalco.

PetroChina была основана как часть китайской государственной CNPC в ноябре 1999 года. При реструктуризации госкомпании в состав PetroChina были переведены активы по добыче, переработке, нефтехимии и природному газу. Доказанные запасы нефти компании на конец прошлого года превышали 6 млрд баррелей, природного газа — 2,1 трлн кв. м. В Китае PetroChina принадлежат около 30 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Sinopec Corp. (China Petroleum & Chemical Corporation) — энергетическая и химическая компания; запасы нефти на конец 2021-го — около 1,75 млрд баррелей. Корпорации принадлежит 30 НПЗ общей производительностью 293,5 млн т в год. Розничная сеть компании насчитывает более 30 тысяч автозаправок. Sinopec является не только крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией во всей Азии, но и крупным покупателем российской нефти марки ESPO.

Aluminum Corporation of China («Алюминиевая корпорация Китая») — китайская алюминиевая госкомпания, основанная в 2001 году. В 2020-м производство оксида алюминия корпорацией составило 18,47 млн тонн, чистого алюминия — 3,69 млн тонн.

China Life Insurance Company — одна из ведущих страховых компаний в КНР, основанная в 1949 году.