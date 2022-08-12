Главное — не спугнуть: инфляции предписали снижение

Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию по итогам 2022 года на уровне ниже 14%, пишут «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в министерстве. Этот показатель значительно ниже майского прогноза министерства в 17,5%. На замедление роста цен, как считают в ведомстве, повлияет дефляция, которая наблюдается уже второй месяц подряд.

Ожидания МЭР по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладывается в вилку Центробанка. По прогнозу регулятора, цены в 2022 году вырастут на 12—15%.В этом году инфляция в России оказывалась на рекордных с 2001 года значениях. Так, в апреле показатель достигал 17,83%, но затем стал замедляться. По состоянию на 8 августа рост цен в годовом выражении составил 15,01%.

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При этом сейчас два месяца подряд наблюдается дефляция в месячном выражении. В июне цены снизились на 0,39%, в июле — на 0,35%. Впервые в истории России стоимость товаров и услуг сокращалась два первых летних месяца подряд. В августе дефляционный тренд продолжился. За неделю со 2 по 8 августа снижение стоимости товаров и услуг составило 0,08%.

«Мы согласны с оценками самого факта замедления инфляции, но уровни могут преподнести ещё большие сюрпризы тем, кто скептически оценивал возможности и способности ЦБ РФ и экономики к адаптации, — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — Весной на панике таргеты по инфляции, помнится, доходили и до 20%+».

При этом точную цифру того, какими все же будут темпы роста цен, назвать сейчас невозможно, отмечает эксперт. Прошло всего лишь семь месяцев. А деловая активность на производстве и в сфере услуг вышла на траекторию роста. Значит, считает Зельцер, исключать более низкого уровня инфляции нельзя — вплоть до 12%+.

Поспешай не торопясь

Замедление инфляции в России стало очевидным не только для Росстата, но и для населения, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В июле ожидания россиян относительно роста цен на год вперед упали на 1,6 процентных пункта — до 10,8%. То есть, это даже ниже текущей инфляции, которая к 8 августа замедлилась до 15,01%, и ниже ожиданий ЦБ РФ на конец года в диапазоне 12,0%-15,0%. Частично они совпадают с траекторией прогноза регулятора на следующий год.

Нынешним летом совпало сразу несколько факторов, которые повлияли на динамику цен, отмечает аналитик. Во-первых, в России вновь весьма обильный урожай, что перестало быть редкостью. Во-вторых, курс рубля заметно укрепился, приведя к падению цен на бытовую технику и электронику к уровням, которые наблюдались задолго до начала текущего геополитического кризиса.

Хороший урожай сам по себе не гарантирует присутствие продовольственных товаров на полках магазинов, но в России есть безусловные успехи в развитии пищевой промышленности. Торговые сети отмечают, что до 85%-90% товаров на полках в магазинах имеют российское происхождение. Соответственно, волатильность цен по ним в меньшей степени зависит от мировых цен и курса рубля.

Сохраняются вопросы по поводу поставки промышленных товаров, включая автомобили и комплектующие, продолжает Кочетков. Однако даже по этому направлению наметились некоторые подвижки. Дилеры говорят, что компания Renault стала использовать параллельный импорт для поставок комплектующих к своим автомобилям в объёмах сравнимых с прежними. Можно предположить, что аналогичные схемы начнут использовать многие другие производители. Соответственно, дальнейшее снижение дефицита таких товаров также позитивно скажется на инфляции.

Если обратить внимание на цифры торгового баланса РФ и Китая в январе-июле, то можно заметить наращивание взаимной торговли. Пока, конечно, говорит эксперт, российский экспорт существенно доминирует, но и Китай наращивает поставки. Весной экспорт из КНР в РФ немного просел, но уже в июле он составил 6,77 млрд долл. За семь месяцев Китай поставил в Россию товары и услуги на 36,26 млрд долл. Уход с российского рынка европейских компаний освободил большое пространство, которое могут заполнить, как российские производители, так и азиатские. Поэтому поставки будут увеличиваться, дефицит снижаться, а с ним и ослабевать инфляционное давление.

Естественно, что дальнейшее замедление инфляции позволит ЦБ РФ продолжить цикл смягчения, хотя уже сегодня ставка регулятора опережает события на 6—12 месяцев. Вероятно, предполагает Кочетков, на сентябрьском заседании ставку снизят ещё на 50 базисных пунктов. В качестве непосредственного повода для этого будет использована дефляция на продовольственном рынке, которая менее характерна для июля, но почти всегда присутствует в августе и сентябре. Нельзя также исключать улучшение прогноза по инфляции, если к сентябрьскому заседанию она окажется ниже 14%.

Во всей этой позитивной картине есть один весьма важный момент, обращает внимание аналитик. Укрепление рубля на фоне сильного торгового баланса стало одним из главных инструментов борьбы с инфляционными ожиданиями и фактическим ростом цен. Если же поддаться уговорам Минфина и начать ослабление рубля искусственно, то все достижения лета могут быть похоронены за несколько недель. Курс доллара около 60—65 руб. воспринимается населением и бизнесом, как вполне справедливый и равновесный.

Ослабление же до 75—85 руб., полагает Кочетков, резко повысит инфляционные ожидания, что нарушит планы ЦБ РФ по снижению ставки, или заставит регулятора действовать по турецкой формуле уничтожения курса национальной валюты. Поэтому ещё до июльского заседания на рынке говорили, что регулятору уже не стоит сильно торопиться со смягчением. Тем более, этого не стоит делать на сентябрьском заседании. В экономике уже присутствует достаточное количество дешёвых денег в виде различных программ стимулирования и льготного финансирования.

Соответственно, заключает эксперт, реальные условия кредитования мягче, чем это может показаться по ставке ЦБ РФ. Однако главное в том, что эти условия пока не создают инфляционных рисков. Если же чрезмерно увлечься снижением ставки при первых признаках дефляции, которая вполне укладывается в сезонные циклы, то можно загубить все достижения, которые с таким трудом были сделаны за последние месяцы. Вместо монетарного стимулирования Минфин может заняться проектным финансированием из сверхдоходов, что позволит усилить экономический рост без инфляционных издержек.



