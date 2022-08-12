Инвесторы меняют европейское шило на американское мыло

Как сообщило вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, по итогам недели впервые с 22 июня зафиксирован чистый приток средств в глобальные фонды акций. Он составил $2,75 млрд, причем только США и Азии досталось $4,21 млрд и $0,69 млрд соответственно. Из Европы же деньги продолжают уходить – отток $2,52 млрд.

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Так что речь идет о возвращении денег в основном в американские акции. И почти весь этот поток средств пришелся на фонды роста, что вполне

объяснимо: именно на этой неделе участники рынка получили данные, которые были расценены как свидетельство успехов ФРС в борьбе с инфляцией. Рынок увидел перспективу замедления подъема ставок, а к их уровню особенно чувствительны именно акции роста.

Зачастую это бумаги компаний, еще не вышедших на прибыль, развитие которых требует финансирования. Чем оно дороже, тем хуже перспективы их бизнеса. Кроме того, более высокие ставки делают будущую прибыль менее ценной.

Другое дело, насколько правильно рынок оценивает перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. Президенты федеральных резервных банков США уже третий день подряд выступают с заявлениями, суть которых сводится к тому, что до победы над инфляцией далеко. Они говорят о том, что ставки будут быстро подниматься, причем не только в этом, но и в следующем году. Напоминают о цели в 2% годовых. Однако рынок, впечатленный падением инфляции в июле до 8,5%, не верит.

В пятницу президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин говорил, что надо бы, чтобы инфляция некоторое время оставалась на уровне 2%, прежде чем повышение ставок будет остановлено. Отметил он и то, что реальные ставки должны стать положительными (то есть быть выше инфляции). Но рынок только ускорил рост. Вечером S&P 500 прибавлял 1,4%, Dow — 1%, а Nasdaq — 1,7%.

Выступавшие до него президенты ФРБ Чикаго, Миннеаполиса и Сан-Франциско говорили, что инфляция неприемлемо высока, до победы над ней очень далеко, и даже рецессия их в деле подъема ставок не остановит. Но рынок рос, а в пятницу S&P 500 готовится завершить в плюс уже четвертую неделю подряд — такого с ним не случалось с ноября.

Учитывая такой приток средств в фонды акций США, в краткосрочной перспективе заявлениям ФРС трудно будет влиять на рынок. Тем более, что по оценкам Bank of America, на деле денег поступает куда больше, чем следует из данных Refinitiv Lipper.

Стратеги BofA во главе с Майклом Хартнеттом используют информацию EPFR Global, которая отслеживает несколько иную выборку фондов. По их расчетам, в целом по миру они привлекли за ту же неделю, завершившуюся 10 августа, $7,1 млрд. Соответственно, и в фонды акций США пришло больше — $11 млрд.

Любопытно, что на рынок ценных бумаг стали поступать свежие деньги. Bank of America сообщает том, что на $4,3 млрд долларов сократился кеш. Но в целом тенденции вырисовывались схожие.

Данные EPFR показывают, что фонды акций роста продемонстрировали самый большой приток с декабря. Как и у Refinitiv Lipper, они свидетельствуют о второй подряд неделе притока в облигации.

Также данные EPFR подтверждают, что отношение инвесторов к европейским акциям и не думает меняться с самой зимы. Отток средств из них продолжается уже 26-ю неделю подряд.

