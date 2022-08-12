Кабмин удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для путевок на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о старте осеннего этапа туристического кешбэка.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, он будет действовать с 1 октября по 25 декабря 2022 года, для круизов — с 1 сентября до завершения навигации. «Продажи туров с кешбэком на осень начнутся 25 августа. В программе участвуют все регионы. Туристы смогут вернуть до 20% стоимости путевки», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство в два раза увеличит максимальную сумму возврата при покупке путевок на Дальний Восток. «Теперь граждане смогут получить 20% от стоимости тура — до 40 тыс. рублей», — указывается в сообщении.

Раньше порог для кешбэка по турам в регион был ограничен 20 тыс. руб.

Согласно прогнозам Ростуризма, внутренний турпоток в России в 2022 году составит 61 млн человек. В ведомстве рассказали, что с начала года в РФ уже отдохнули более 34 млн человек, что превышает показатель допандемийного 2019-го.

«В два раза выросло количество отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга. А раньше у нас преобладали бизнес-поездки. И это напрямую отразилось на обороте отрасли. По итогам этого года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года, это очень большой рост. И конечно, все это напрямую влияет на один из ключевых показателей эффективной работы отрасли — это рабочие места. У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95%, и эта работа сейчас продолжается», — цитирует «Интерфакс» главу Ростуризма Зарину Догузову.