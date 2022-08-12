Lada Niva мчится на помощь медикам

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрирует на следующей неделе в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» санитарный минивэн Lada Niva KUB NN с цветографической надписью «Медслужба» и полноприводный автомобиль скорой помощи на базе Lada Niva Prima NN.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Сергей Дмитроченко, согласно представленным характеристикам, девятиместных санитарный Niva KUB NN будет иметь двигатель ВАЗ-21214 с увеличенной мощностью до 106 лошадиных сил. Авто было увеличено в длине и ширине, а за счет рессорной подвески и регулируемых пневмобаллонов обеспечена его высокая проходимость. Niva KUB NN может использоваться медицинскими работниками «скорой помощи» класса А, а также в версии штабного автомобиля.

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Автомобиль скорой медпомощи Lada Niva Prima NN создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе 3050 мм. Машина имеет двигатель повышенной мощности, увеличенный салон, позволяющий сохранять тепло внутри авто. Медицинская мебель автомобиля выполнена из металла и пластика, выдерживает ударные нагрузки в 10g. Данный вариант кареты «скорой помощи» с хорошей проходимостью подойдет, например, для доставки больного из районного центра в областную больницу, считают в «Швабе».

Российские аналитики считают, что новые модели совершенно точно найдут применение. Автоэксперт Константин Лигачев заметил, что данный ряд Niva сможет стать прямым конкурентом «УАЗ».

«Нормальная борьба предприятий. Я напомню, что у нас в стране очень много мест, где с дорогами все не так хорошо, а соответственно, проехать может только определенный автомобиль, на подобии того же “УАЗика“ “буханки“. Поэтому они [“Швабе“] и пытаются сделать из Niva что-то необходимое для бездорожья. Тем не менее ранее в Niva, просто по параметрам, было проблематично положить человека. Однако, использовать такую машину для доставки бригады с оборудованием, чтобы спасти человека, вполне естественно», — рассказал Констанитин Лигачев «Эксперту».

Кроме того, он считает, что новые модели можно было бы применять не только как карету «скорой помощи», но и в качестве передвижной аптеки, что значительно упростило бы жизнь лицам, проживающим в деревнях.

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«В то же время, оценивать, насколько они будут распространены, пока рано. На спрос будет влиять стоимость автомобиля, и то, что будет в комплектации, а также какого технического обслуживания он потребует. Тут много косвенных фактов. Например, почему “УАЗ“ котируется у населения? Да потому что это самое надежное транспортное средство. Такую машинку можно на коленке в поле починить. А что будет с Niva — пока непонятно», — отметил он.

Стоит отметить, что выбор компанией-изготовителем площадки для презентации обоих модификаций Niva как бы намекает, что автомобили могут использоваться военными. А значит в данном случае можно рассчитывать на госзаказ.

В свою очередь автоэксперт Петр Баканов напомнил: разработки любых производных от Niva крайне популярны в России. «У нас есть немало компаний, которые даже приближены к Волжскому автозаводу, и которые делали различные модификации на базе Niva и Chevrolet Niva. То есть идея эта не нова, и существует на рынке более 20 лет точно», — заявил он «Эксперту»

При этом Петр Баканов заметил, что основа модифицированных машин в основном не меняется — тот же вазовский двигатель на 1,7 л, та же коробка передач. Дальнейшую же надстройку определяет конструктор.

«В большинстве случаев делается полурама, на которую навешивается любой агрегат. Зачастую, это уже не несущий кузов. Поэтому, чем одна разработка лучше другой — сказать сложно. Каждое предприятие доводит авто под свои задачи. При этом действительно, производителей полноприводных шасси не так много это “УАЗ“, “ГАЗ“ и Niva. Niva — одни из самых доступных на рынке, так что идея “Швабе” ясна», — заключил он.