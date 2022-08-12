Медведев: киевские отморозки и Запад готовы устроить новый Чернобыль под Запорожьем

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расположенной на территории Энергодара.

По его словам, киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. При этом он назвал утверждения, согласно которым к обстрелам якобы причастна Россия, «брехнёй даже для туповатой русофобствующей публики», передаёт РИА Новости.

«Даже ООН этому не верит», – резюмировал Медведев.

Ранее «Эксперт» писал, что выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Запорожской АЭС, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что ответственность за возможную ядерную катастрофу на атомной электростанции, будет лежать на западных спонсорах Киева.

По его словам, «преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры» подводят мир к трагедии, сопоставимой с Чернобыльской катастрофой.

«Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», – пояснил Небензя, добавив, что «это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы».

