Минфин предложил продлить действие семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки, стартовавшая 1 января 2018 года, предусматривает льготную ставку в 6% для семей, в которых дети родятся до 31 декабря 2022 года. Минфин предложил продлить действие этой программы на год, до 31 декабря 2023 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 г. (включительно)», — говорится в пояснительной записке к документу.

В министерстве полагают, что дополнительный спрос на участие в этой программе составит 166 тыс. кредитов на общую сумму в 1,16 трлн рублей. Федеральному бюджету в 2023 году это обойдется в 84,6 млрд рублей, в 2024-ом — в 72,6 млрд рублей и в 2025-ом — в 43,9 млрд рублей.

По данным Минфина на 1 августа, в рамках программы семейной ипотеки льготные кредиты получили более 372 тыс. семей на общую сумму в 1,3 трлн рублей.

