В шестой раз фестиваль Сергея Довлатова пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 сентября. В этом году все события будут объединены общей темой очагов непарадной культуры 60-70-х годов.

“Сергей Довлатов значительную часть своей жизни прожил в "позднем Ленинграде". Общество, которое хотели построить Ленин и Сталин, при Хрущеве и Брежневе стало дышать свободнее. Ослабевал идеологический контроль. Разрешалось носить одежду не только одежду фабрики им.Володарского, но и сапоги-чулки, юбки-колокол и даже джинсы. На экранах - не только Пырьев и Бондарчук, но и Чухрай, Мельников, Масленников, Тарковский. В БДТ Юрский играет Чацкого. Постепенно появился самиздат, потом тамиздат. Появляются квартирники, семинары, частные оркестры в заводских клубах, видеотеки, подпольные историки, искусствоведы, филологи, которые не борются с советской властью, они делают свое дело - не дают убить русскую культуру и науку. Сергей Довлатов, исключенный из официальной действительности, не смог бы просуществовать, если бы вокруг него не было бы людей и институций, которые поддерживали это живое течение жизни”, - говорит председатель Попечительского совета Фестиваля "День Д" Лев Лурье.

В рамках фестиваля пройдет более 40 мероприятий, среди которых кинопоказы, презентации книг, лекции, экскурсии, чтения, прогулки, новые работы граффити-художников, показы мод.

Директор фестиваля Анастасия Принцева: “В этом году День Д пройдет без обширных уличных празднеств, с которыми в прошлый раз были проблемы в связи с пандемией. Так получилось, что в этом году у фестиваля есть симпатичный молодежный уклон: дизайн нам сделали студенты Школы дизайна ВШЭ благодаря конкурсу студенческих работ, которые организовал специально для Дня Д руководитель Школы дизайна ВШЭ Митя Харшак. Впервые в качестве изображения использовано не фото Сергея Донатовича, а черно-белый силуэт его памятника на Рубинштейна, настолько он за 6 лет стал узнаваемым элементом города. “Мне стало противно, и я ушел. Точнее остался”, - написано на афишах Дня Д. Стоицизм Довлатова восхищает и ему хочется подражать. Также специально для фестиваля студентами режиссерского курса РГИСИ под руководством Геннадия Тростянецкого готовится 4 спектакля, идеи у них смелые и необычные, что вдохновляет. Есть даже проект спектакля-маршрута в пустующих Крестах по теме повести “Зона”, ведутся активные переговоры с ФСИН. Всего для фестиваля специально готовится 6 новых спектаклей, все делает молодежь, что не может не радовать. В одном из спектаклей будет задействовано пальто писателя, которые передали из Нью-Йорка его друзья. Молодые люди видят Довлатова не так, как люди его поколения. Это новый, современный Довлатов, а Довлатову идет быть модным”.

Как всегда, задействованы самые разные площадки: Новая Голландия, Ленфильм, улица Рубинштейна, Вавилов Лофт и многие другие.

Подробная программа, регистрация и билеты здесь: https://www.dovlatovday.ru/

Фотографии: DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации