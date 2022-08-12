Названа примерная цена российского электромобиля Evolute

Названа примерная цена российского легкового электромобиля Evolute.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда, предположительно его стоимость составит менее 3 млн руб., а если приобретать новинку по программе льготного автокредитования или лизинга – около 2 млн руб.

«Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 млн руб., что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тыс. руб. Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования – примерно 2 млн руб.», – заявили в компании.

Как ранее писал «Эксперт», в начале текущего года Минпромторг получил две заявки на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по разработке электромобилей.

Заявки, в частности, поступили от ООО «Моторинвест», которое базируется в Липецкой области, и петербургского ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Специальный инвестиционный контракт представляет собой инструмент промышленной политики, стимулирующий долгосрочные инвестиции в производство на территории страны.

В марте «Моторинвест» заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 млрд руб. Согласно планам компании, в течение 10 лет ожидается выпуск 242 тыс. автомобилей.

В июле в Минпромторге заявил, что производство электромобилей Evolute начнётся в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу. Презентовать электромобиль планируется в последних числах августа в онлайн-формате.