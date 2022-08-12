Немецкий производитель кофе Tchibo продал российский бизнес местному менеджменту

Tchibo GmbH продала свое подразделение в РФ. Новым собственником российского бизнеса немецкой компании в июле стало ООО «МВК», принадлежащее гендиректору «Чибо СНГ» Михаилу Ковалевскому, о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH.

Как сообщает «Коммерсантъ», у «Чибо СНГ» сохранились права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца текущего года, затем компания должна будет использовать новый бренд; один вариантов — марка Gold. Почта «Чибо СНГ» уже работает на домене gold-coffee, отмечает издание.

«Чибо СНГ» производила кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» под Нижним Новгородом; часть продукции компания импортировала с зарубежных площадок Tchibo GmbH. Из отчетности российской структуры следует, что продажа продукции местного производства обеспечила свыше 70% бизнеса в 2020-м; в прошлом году выручка «Чибо СНГ» увеличилась на 7% и составила 3,18 млрд руб. По сведениям участников рынка, бренд Tchibo занимает примерно 2,6% российского рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% в денежном, пишет газета.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что российский бизнес Tchibo «угасал последние несколько лет по естественным причинам», среди которых отсутствие необходимых вложений й в рекламу и маркетинг. Эксперт считает, что рынок в РФ не заметит уход брендов компании. По его мнению, перспективы российской структуры пока представляются туманными, поскольку без серьезных инвестиций вывести нового игрока на крайне конкурентный российский кофейный рынок практически невозможно.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, ассортимент растворимого кофе в России снизился в марте — апреле на 13,8%, указывает издание. За первые шесть месяцев 2022 года продажа растворимого кофе сократилась на 2%, молотого — на 3,4%. На этом фоне спрос на кофе в зернах вырос на 8,2% год к году в натуральном выражении. В деньгах продажи в сегментах выросли на 17,9–37,3%.

Tchibo называет себя лидером на рынке обжаренного кофе в ФРГ, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил €3,13 млрд. Компании принадлежат более 900 магазинов по всему миру.

В мае о продаже российского бизнеса сообщила финская компания Paulig, занимающаяся производством и обжаркой кофе. Предприятие в Твери получил глава Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio), гражданин Индии Викас Сои. В настоящий момент фабрика, которая теперь работает под названием «МилФудс», продолжает производить кофе под брендом Paulig, в сентябре она должна начать продажу продукции под маркой Poetti.