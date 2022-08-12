Необходимость МСФО поставили под вопрос

Министерство финансов Российской Федерации опрашивает отечественные компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 года, как основы составления консолидированной отчетности.

Как пишут «Ведомости», ведомство уже направило опросники в российские компании, в том числе банки и страховые, ряд вопросов со сроком ответа до 12 августа. Письма были разосланы за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева. Представитель Минфина подтвердил проведение опроса в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства. В РСПП также подтвердил факт получения такого запроса от Минфина. Компании опросили, но их мнения по этому поводу разнятся.

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Что-то пошло не так

Опрос был необходим, чтобы узнать мнение рынка о данной отчетности, так как в последнее время получает предложения пересмотреть госполитику в отношении МСФО, говорится в письме. Отдельные лица (не уточняется, кто именно) высказывают мнение, что в нынешних условиях нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских стандартов бухучета.

Некоторые организации в принципе ставят под сомнение необходимость «в российских условиях» консолидированной финотчетности организаций, в том числе и системно значимых. Они касаются, в том числе потребности бизнеса в МСФО, а также допустимости применения разных концептуальных основ составления бухгалтерской отчетности разными секторами российской экономики.

На МСФО в России должны были перейти еще в 2018 году, и инвесторы этого очень ждали, отметил в комментарии «Эксперту» автор Телеграм-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Но сначала что-то пошло не так, потом — ковид, потом — спецоперация. Одним словом, процесс застопорился. Теперь Минфин не уверен, стоит ли продолжать, но, если есть желание, чтобы российский фондовый рынок не стагнировал, а развивался, это делать необходимо, уверен эксперт.

Другое дело, отметил Дмитрий Адамидов, что сейчас развитие фондового рынка — это точно не приоритет. Хотя рано или поздно геополитическая напряженность начнёт спадать, и инвесторы вернутся к привычной «мирной» повестке.

Дверь должна остаться приоткрытой

Действительно, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) применяются в России с 2004 года для подготовки консолидированной отчетности по международным стандартам, констатировал в комментарии «Эксперту» Валерий Корнейчук, доцент, эксперт Высшей школы управления финансами. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО должна публиковаться всеми кредитными, страховыми и иными организациями, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных рынках.

Отчетность по МСФО необходима совместным предприятиям с иностранными инвестициями, самостоятельным подразделениям и филиалам иностранных компаний, действующим в России. Предоставление отчетности по стандартам МСФО является обязательным условием для листинга акций и депозитарных расписок российских компаний на иностранных биржах и фондовых площадках, размещаемых там для привлечения иностранного капитала.

Кроме того, формировать консолидированную финансовую отчетность по правилам МСФО обязана любая организация, если она одновременно контролирует одну или несколько компаний и попадает под действие выше упомянутого закона. То есть речь идет о холдингах и промышленных группах, работающих в России. Данные из отчетности по МСФО позволяют «сканировать» состояние бизнеса и принимать взвешенные финансовые и управленческие решения в первую очередь иностранным инвесторам за рубежом для оценки состояния и ведения бизнеса в России, а также иностранным менеджерам, работающим в российских подразделениях иностранных компаний.

Как отметил Валерий Корнейчук, составление отчетности по МСФО для подразделений и филиалов иностранных компаний не отменяет обязанности их составлять отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и предоставлять их в налоговые и иные контролирующие органы России. Таким образом, видно, что до начала СВО и введения пакетов санкций стран ЕС и США вышеуказанные категории субъектов хозяйствования были просто обязаны составлять отчетность по МСФО.

После начала СВО и введения санкций из России начался массовый исход иностранных компаний, их представительств. По состоянию на 27 июня 2022 года из списка мониторинга Йельской школы менеджмента совсем ушли из России или остановили деятельность 799 компаний или 58% из 1300 компаний, находящихся в списке. Еще 12 % сократили производство и 12 % незначительно ограничили свою активность (прекратили инвестирование и заключение новых контрактов). Крупные российские банки отключены от SWIFT, и им закрыты корреспондентские счета.

Вместе с тем, из числа системно значимых банков SWIFT-переводы сейчас проводят лишь Газпромбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Росбанк. Депозитарные расписки и акции российских компаний выдавлены с рынков Европы и США. Фондовые рынки для привлечения финансирования российскими компаниями де-факто оказались закрыты. Таким образом, составляемая отчетность по МСФО сейчас почти никому не нужна, заявил эксперт. Однако есть ряд нюансов.

Подготовка отчетности по МСФО требует высокой квалификации бухгалтеров и финансистов, их сертификации и периодического апгрейда их знаний. Кроме того, составленная отчетность перед передачей ее в Банк России требует аудита. А это дорогостоящая процедура. Отказ от составления отчетности по МСФО позволит сократить численность специалистов и уменьшить расходы банка, предположил Валерий Корнейчук.

Не так давно президент ВТБ Андрей Костин уже выступил перед банковским сообществом с вопросом целесообразности подготовки отчетности по МСФО. Вместе с тем, законодательно требования по составлению отчетности по МСФО пока еще никто не отменял. МСФО действуют не только в США и Европе, но и в АТР, странах Латинской Америки и Ближнего Востока с учетом особенностей систем учета и финансовой отчетности. А эти регионы — стратегическое направление перестройки российского бизнеса. С ними все равно придется находить общий язык. И делать это не по РСБУ.

На сегодняшний день из России ушло только порядка 58% аккредитованных зарубежных компаний. Закрытие или продажа иностранных коммерческих банков в России невозможны без согласия Банка России. При этом многие могут вернуться, и это уже происходит. Валерий Корнейчук уверен, что здесь нужна пауза и выдержка. Не нужно наглухо закрывать дверь. Она должна остаться приоткрытой.

Отказ приведет к изоляции экономики

Использование МСФО остаётся крайне необходимым по многим причинам, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Так, по его словам, РСБУ во многом ограничены в реальности отражения хозяйственных процессов тем, что нацелена прежде всего на предоставление информации контролирующим, налоговым службам.

Соответственно, и их правила «заточены» под эти функции. Международные же стандарты используются прежде всего акционерами, инвесторами, кредиторами, страховщиками. Они более верно отражают экономическое содержание состояния компаний, а не их фискальные составляющие. Для развития бизнеса, правильного понимания процессов, привлечения финансирования и оценки результатов бизнеса МСФО большим компаний необходимы, указал Марк Гойхман «Эксперту».

По РСБУ отчётность составляется для отдельного юридического лица. Но, как правило, в крупных публичных бизнес-структурах работает группа юрлиц. Консолидация их отчётности показывает систему в целом. Но РСБУ не предусматривают консолидированной отчётности, она составляется только по МСФО. Отказ от этих стандартов не позволит пользователям получать объективную общую картину конкретного бизнеса, предположил аналитик.

Такие обстоятельства крайне ограничили бы возможности оборота на биржах ценных бумаг российских компаний, которые отчитываются сейчас и по МСФО, и по РСБУ. Фондовый рынок снизил бы капитализацию и многие возможности привлечения «длинных» денег, перетока капитала в эффективные современные производства, указал Марк Гойхман.

По его мнению, МСФО позволяет на единых принципах сравнивать результаты деятельности разных компаний в различных отраслях и странах. Это даёт возможность применять общий стандарт для оценки их активов, эффективности, потенциала инвестиций в них. Даже если в российских условиях из-за санкций уменьшилась значимость привлечения инвестиций «недружественных стран», то ещё более возросла необходимость сотрудничества со странами дружественными.

Российская экономика сохраняет курс на международное сотрудничество, без которого просто не может развиваться. Между тем, МСФО приняты и в азиатских, и в латиноамериканских странах. Даже в рамках ЕАЭС, включающего Армению, Белоруссию, Казахстан и Россию, есть требование о приведении внутренних условий финотчётности в соответствие с МСФО. Отказ от этого привёл бы к ещё большей изоляции нашей экономики, заключил Марк Гойхман.