Национальный расчетный депозитарий обратился в суд Евросоюза с требованием об отмене санкций

Российский «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба депозитария.

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — указывается в пресс-релизе.

Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. В конце этого же месяца председатель наблюдательного совета «Московской биржи», в которую входит НРД, Сергей Швецов рассказал о подготовке иска в связи с ограничениями. Он отметил, что «есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear». Была создана рабочая группа для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под санкциями.

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля без направления депозитарию официального уведомления о введении каких-либо ограничений. От Clearstream официальное сообщение о блокировке активов поступило 24 марта.

В самом НРД заявляли о соблюдении во взаимодействии с зарубежными депозитариями принципов открытости, добросовестности и ответственности, а также приложении максимальных усилий к сотрудничеству и принятии всех доступных мер для обеспечения клиентам возможности полноценного распоряжения своими активами в сложившихся обстоятельствах.