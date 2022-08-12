Подорожавшая нефть сыграла за «быков»

Просадка котировок большинства «голубых фишек» на открытии торгов была быстро выкуплена. Какое-то время рынок торговался волатильно и выбирал направление дальнейшего движения. Но после полудня «медведи» ослабили давление, в результате чего Индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,7%. Рост показателя за неделю составил 4,5%.

Таким образом, рынок проигнорировал как близость технического сопротивления 2170—2200 пунктов и «фактор пятницы», так и начинающуюся в понедельник расконвертацию АДР, выпущенных на российские акции, что может создать дополнительный навес продаваемых бумаг.

Во многом поддержку «быкам» оказала чуть подорожавшая нефть, которую рынок проигнорировал вчера. Сегодня котировки уходили чуть выше $100 за баррель, но закрепиться там пока не смогли.

«Среди факторов поддержки нефти — сильные сигналы с американского рынка труда и уменьшение волнений по поводу глобального снижения экономической активности. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть на 380 тыс. баррелей в сутки в 2022 году. Среди сдерживающих факторов — поставки российской нефти в Европу», — отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Антон Кравченко.

К этому стоит добавить, что в мире наступает время планового обслуживания и ремонта многих НПЗ, в результате чего они будут выведены из строя на пару недель. С середины сентября можно ожидать и влияния погодного фактора: в это время по Мексиканскому заливу могут прокатиться первые ураганы, а всего сезон ураганов может продлиться до середины ноября. Погодные катаклизмы приводят к сокращению добычи в США и Мексике.

Вдобавок к этому всему многие европейские страны переводят электростанции с газа, поставки которого из России резко сократились, на нефть, что лишь увеличивает спрос на «черное золото». И это при том, что США и некоторые другие страны частично распустили свои стратегические запасы нефти, чтобы сбить цены весной и в начале лета — теперь им не только нечем играть на понижение нефтяных котировок, но и надо начинать восстанавливать резервы.

В итоге получатся, что прогноз Goldman Sachs о росте нефти в район $130 не выглядит таким уж нереальным. И тем, кто верит авторитетному инвестбанку, можно посоветовать покупать акции «Роснефти», которые сегодня выросли почти на процент, а также «Лукойла» (+0,4%).

За истекшую неделю капитализация «Роснефти» повысилась на 4,2%. При этом бумага пять недель подряд проводит в консолидации. Обычно выход из бокового движения бывает сильным. Что же касается «Лукойла», то его недельный рост был больше: +7,1%. Но техническая картина по бумаге идентичная: боковик также наблюдается пятую неделю подряд.

В лидерах сегодняшнего роста были акции «Русгидро» (+6,8%). Драйвером их покупок стала информация, о том, что долю в компании планирует увеличить «Русал». В первом полугодии он уже приобрел 9% акций этого энергетика.

Худший результат показали вчерашние лидеры «М.Видео» и Fix Price, снизившиеся, соответственно, на 3,4 и 2,1%. В бумагах просто прошла незначительная фиксация прибыли.

Снижение акций металлургов, включая «Норникель», на растущем рынке уже давно не вызывает эмоций. Драйвером роста акций компаний сектора могло бы послужить снижение рубля, но этого пока не происходит.

Сегодня наблюдались робкие попытки выбить пару доллар-рубль вверх из 7-дневного коридора 60—61, но вблизи верхней границы диапазона начались агрессивные покупки российской валюты. Приближение налогового периода и улучшение ситуации на мировых товарных биржах делают краткосрочную игру против рубля очень рискованной.

В результате, по итогам дня курс рубля вырос на символические 0,1% до 60,6 руб. за доллар. Не исключено, что в августе единицу американской валюты можно будет купить за 55 рублей.

Что касается рынка акций, то нисходящий тренд по нему остается в силе, а рост Индекса Мосбиржи на этой неделе пока стоит расценивать как технический отскок. Динамика российских акций на следующей неделе будет сильно зависеть от котировок нефти, а также хода процесса расконвертации АДР.

