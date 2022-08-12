Польшу ждёт дефицит газа уже в декабре

В скором времени Польша столкнется с серьёзной нехваткой газа.

С таким предупреждением выступил представитель неправительственной экологической организации Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

В интервью программе Onet Rano, выдержки из которого публикует РИА Новости, он предположил, что «голубого топлива» Польше хватит максимум до декабря текущего года, после чего наступит дефицит на уровне 40%.

При этом Юзефяк отметил, что в настоящее время ситуация с газом складывается напряженная как в Польше, так и в целом по всей Европе. А восполнить запасы топлива будет непросто, так как за ним образовалась «длинная очередь».

«Мы несколько месяцев слышали заверения польского правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и происходит с газом», – резюмировал Юзефяк, обвинив польское правительство в закладывании «мины» и добавив, что ситуация сильно накалена.

Как ранее писал «Эксперт», немецкий бизнес пророчит ФРГ многочисленные неприятности в случае большой нехватки газа. Речь, конечно, идёт о российском газе и возможности полного прекращения его поставок.

Очередной «кассандрой» на этот раз выступил Commerzbank. Второй банк Германии предрекает стране в случае отключения от российского газа «цепь событий с непредсказуемыми последствиями» и сам же раскрывает туманный прогноз, уточняя, что имеется в виду кризис и рецессию, схожие с финансовым кризисом 2009 года.

