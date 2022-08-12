Широкой публике представили фильм «Мариуполь. Русский город». Он повествует о том, через что пришлось пройти русскоязычному населению после начала СВО. Ровно год назад в фильме Евгения Пригожина «Солнцепек» уже предупреждали о том, что ситуация будет накаляться.

Ленту «Мариуполь. Русский город» режиссер Станислав Обищенко посвятил жизни простых людей. Все они пострадали во время боев за город. Создатель картины обращает внимание на состояние улиц, многоэтажек. Все это превратилось в руины. Большинство горожан вынуждены ночевать в подвалах. Вместо кухонь у них костер во дворе, а за водой приходится ходить под обстрелами. Несмотря на это, Мариуполь возвращается к жизни.

Одна из жительниц населенного пункта отмечает: только сейчас они поняли, что значит ад. Украинские военные выгнали всех из квартиры. Муж у женщины умер. Тело нет возможности похоронить до сих пор.

Подобным образом разворачивалась ситуация в фильме «Солнцепек» Евгения Пригожина. Основой для сценария послужили рассказы луганских военных. Премьера ленты состоялась в 2021 году. В ней отражены истории мирного населения ДНР. Там в 2014 году обстановка напоминала Мариуполь в 2022. Тысячи невиновных жителей города умирали под обстрелами.

Примечательно, что после выхода фильма Министерство культуры Украины внесло всех создателей в черный список. Власти страны указывали на то, что все происходящее – выдумка. Однако это вовсе не так. Лента не только раскрыла жестокую правду о жизни в ЛНР, но и предвидела продолжение конфликта спустя 8 лет.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Армия РФ наносит удары по военным объектам, защищая мирное население, которому ничего не угрожает.