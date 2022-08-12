Постпред России при ООН: ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС понесут спонсоры Киева

Ответственность за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на западных спонсорах Киева.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг атомной электростанции, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Небензи, «преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры» подводят мир к трагедии, сопоставимой с Чернобыльской катастрофой. «Если атаки ВСУ продолжатся, она может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, ДНР и ЛНР, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — пояснил Небензя, добавив что «это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы».

«Реальный же масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — сказал постпред России при ООН.

Он сообщил, что, по данным властей Запорожской области, ВСУ нацеливают ракеты на хранилища радиоактивных отходов. «Пока попасть по ним и нанести серьезный ущерб Киеву не удается. Радиационный фон на ЗАЭС на данный момент в норме. Но если удары продолжатся, это только вопрос времени», — предупредил Василий Небензя.

Дипломат заверил, что Запорожская АЭС контролируется российскими военнослужащими, у которых нет никаких причин обстреливать ни сам объект, ни город Энергодар, где находится станция. «На проходящей в настоящее время в Нью-Йорке 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций звучат циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России», — сказал Небензя, обратив внимание, что подобные заявления подхватывают западные СМИ. «Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — подчеркнул он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш между тем призвал прекратить все боевые действия в районе Запорожской АЭС. «Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории», — приводятся слова Гутерриша в сообщении, опубликованном на сайте организации. Генсек ООН отметил, что «любой возможный ущерб, нанесенный Запорожской АЭС или любым другим ядерным объектам на Украине или где-либо еще, может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами». Гутерриш подчеркнул, что все участники событий на Украине должны «проявлять здравый смысл и не предпринимать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС — крупнейшей данного вида в Европе».