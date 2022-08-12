ЦБ спрогнозировал профицит счета текущих операций по итогам года в $243 млрд

Благоприятная фактическая динамика экспорта позволила Центробанку спрогнозировать рекордный размер профицита счета текущих операций в 2022 году на уровне в $243 млрд. При этом в ближайшие годы регулятор ожидает сокращения стоимостного объема экспорта товаров и услуг из-за снижения цен и влияния санкций на физические объемы экспорта. Одновременно с этим стоимостный объем импорта после значительного сокращения в 2022 году будет постепенно восстанавливаться, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшие три года.

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«К 2025 году профицит текущего счета сократится на 94%, до 15 млрд долларов США. При этом баланс товаров и услуг уменьшится в меньшей степени – на 80% относительно 2022 года. Более существенное снижение профицита текущего счета по сравнению с сужением торгового баланса связано в том числе с восстановлением дефицита баланса первичных и вторичных доходов», — говорится в проекте ЦБ.

Регулятор также указал, что динамика сальдо финансового счета отражает динамику текущего счета и связана со снижением иностранных обязательств частного сектора, а также со значительным наращиванием иностранных активов банков вследствие аккумулирования экспортной выручки, которая превышает возможности по оплате импорта и погашению обязательств.

