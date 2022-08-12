Расконвертация пугает, а нефть подзадоривает

Первые депозитарные расписки на акции российских компаний появились еще в конце прошлого века. В самых общих чертах схема выглядит следующим образом: эмитент передает свои акции инвестиционному банку, который на эти акции выпускает расписки в соответствии с правилами обращения бумаг на конкретной зарубежной бирже. Различают Американские депозитарные расписки (АДР, ADR, American Depositary Receipt), торгующиеся на американских биржах, и Глобальные депозитарные расписки (ГДР, GDR, Global Depositary Receipt), обращающиеся на биржах нескольких стран, как правило, европейских.

Выпуск депозитарных расписок стал отличной возможностью для российских компаний привлечь западное инвестиционное финансирование. Зарубежные фондовые рынки всегда были несравнимо более емкими по сравнению с российскими, и продать там свои бумаги можно было значительно дороже, чем в России.

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Некоторые отечественные компании вообще не заморачивались размещением своих акций в Российской Федерации, а сразу шли на Запад.

АДР и ГДР покупали не только иностранные инвесторы; были они популярны и среди отечественных участников торгов. В частности, очень многие крупные игроки строили низкорискованные арбитражные стратегии и зарабатывали хлеб с икрой на небольшой разнице между стоимостью расписок в Лондоне или Нью-Йорке и на Московской бирже.

Все изменилось с началом спецоперации на Украине. Из-за санкций, снижения рейтинга России и общей антироссийской истерии, западные инвесторы стали панически распродавать АРД на российские акции. Так, цена одной расписки Сбера (одна АДР соответствует 4 акциям Сбера) в начале марта упала до 4 центов. Торговля российскими АРД и ГДР на зарубежных площадках была приостановлена.

В апреле в России был принят закон, запретивший оборот за рубежом расписок, выпущенных на акции российских компаний, и обязавший эмитентов провести делистинг выпушенных расписок. Но из-за санкций выполнить последний пункт оказалось невозможным, поэтому Банк России волевым решением распорядился провести автоматическую расконвертацию, которая и начнется с понедельника. Причем, мера эта не коснется компаний, которые хоть и работают в России, но формально являются иностранными. Например, это всем известный «Яндекс».

Инвесторы опасаются, что значительная часть «новых» акций, полученных в результате расконвертации АДР и ГДР, будет выставлена на продажу, создав дополнительное «медвежье» давление на рынок.

«Эффект от расконвертации расписок может быть не столь заметен сразу после наступления этого события, — поделился с «Экспертом» своим мнением аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. — В пользу реализации такого сценария выступают ограничительные меры ЦБ, который сначала установил лимит на продажу в 5% в день от расконвертированных бумаг, а в начале этой недели ввел полугодовой карантин на операции с бумагами, которые были зачислены со счетов иностранных депозитариев, если они были куплены после 1 марта 2022 года.»

Однако на более длинном горизонте расконвертация все же является фактором, способным ограничить рост российского рынка, полагает эксперт. Объемы торгов все еще остаются пониженными, а хорошие результаты отдельных компаний зачастую не способны компенсировать общий уровень неопределенности относительно будущего. При этом прозрачность компаний из ряда отраслей значительно снизилась, что затрудняет их анализ и может выступить одним из факторов в пользу сокращения позиций теми игроками, который приобрели бумаги до 1 марта, а в августе вернут себе возможность их реализовать, резюмирует Беспалов.

Сегодня на страхах расконвертации АДР российский рынок акций открылся снижением. Однако уже к окончанию первого часа торгов Индекс Мосбиржи вышел в небольшой плюс. Инвесторы обратили внимание на нефть, которая снизу вверх подкрадывается к психологически важной отметке $100 за баррель, и стали осторожно покупать «Роснефть» с «Лукойлом».

Росту рынка способствовал также отскок тяжеловесных акций «Газпрома» и Сбербанка, которые в последние дни торговались хуже рынка.

Далеко не факт, впрочем, что распродажи «голубых фишек» не возобновятся в течение дня. Сегодня пятница, и многие инвесторы будут закрывать спекулятивные лонги.

«Во многом распродажа тяжеловесных акций вызвана высвобождением средств для покупок во втором эшелоне, — отмечает аналитик «Алора» Алексей Антонов. — Вчера без каких-либо поводов более чем на 10% взлетели акции “М.Видео” и Qiwi. Исторически рекордным был оборот в акциях СПБ Биржи — за последние 4 сессии бумага в моменте дорожала примерно в 2,8 раза. Ждем, что и сегодня активность в отдельных акциях второго эшелона также будет высокой, и некоторые из них покажут экстремальный рост или снижение».

Действительно, сегодня без новостных поводов в первый час торгов более чем на 3% выросли не очень ликвидные бумаги Cian, HeadHunter, Института стволовых клеток человека, «Совкомфлота», «Глобалтранса».

Доллар на Московской бирже пока стоит около 60,8 рубля. Не исключено, что при приближении курса к 61 руб. за доллар покупки российской валюты усилятся, и пара доллар-рубль завершит день в привычном для последних дней коридоре 60-61.