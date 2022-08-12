Реальный эффективный курс рубля снизился впервые с апреля

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), в июле снизился на 0,2% после значительного укрепления во втором квартале (в апреле — на 33,7%, в мае — на 22,2%, в июне — на 11,9%). При этом с начала года курс национальной валюты вырос на 42,2%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в июле снизился на 3,3%, а к евро — вырос на 0,7%. Номинальный курс рубля к доллару за прошедший месяц снизился на 1,6%, к евро — вырос на 1,7%. Средний номинальный курс доллара в июле составил 58,08 рубля, курс евро — 59,06 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%.