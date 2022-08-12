«Русал» нарастил долю в «РусГидро» до 9%

«Русал» продолжил увеличивать свою долю в энергетической компании «РусГидро».

Как следует из отчета алюминиевой компании, в настоящий момент ее доля в энергохолдинге достигает 9%. По состоянию на конец 2021 года «Русал» владел 7% акций «РусГидро».

В общей сложности на приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь текущего года «Русал» потратил $454 млн (из них $88 млн — на покупку 2% акций в первом полугодии 2022-го).

«Русал» — третий по значимости акционер «РусГидро» после государства (61,73%) и ВТБ (12,52%).

Согласно отчетности за первое полугодие, чистая прибыль «Русала» по МСФО за шесть месяцев 2022 года составила $1,68 млрд — на 16,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила $689 млн. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,4% и составил $1,8 млрд. Выручка компании за отчетный период выросла на 31,3 %, до $7,15 млрд. Производство алюминия увеличилось на 1,2%, до 1,89 млн т, при этом продажи алюминия сократились на 11,8% и составили 1,7 млн т. Производство глинозема снизилось на 19,6% до 3,3 млн т, производство бокситов упало на 11,7%, до 6,7 млн т.

В начале июля глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил о планах по объединению с «Русалом». По его словам, слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона».