Сложный маршрут становится проще для туриста

С 2021 года в России активно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Федеральные власти планируют выделить на него 566,1 млрд рублей до 2030 года, еще 72 млрд рублей должны поступить из региональных бюджетов. Основные цели нацпроекта к 2030 году – увеличить внутренний туристический поток с 65 млн (показатель 2019 года) до 140 млн поездок в год, при этом количество рабочих мест в отрасли должно вырасти с 2,5 млн в 2019 году до 4,7 млн. «Отрасль туризма развивает до 50 смежных отраслей. Нацпроект позволит нам изменить облик городов, заповедников, природных территорий. Создать совершенно новую инфраструктуру и другой подход к сервису и качеству услуг. Нам важно, чтобы путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина, потому что в конечном итоге мы говорим о новом качестве жизни человека», – сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

Отдых в России – в тренде

С 2021 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется программа туристического кешбэка, по которой россияне могут приобрести тур по стране и вернуть себе 20% его стоимости. За два года возможностью туристического кешбэка воспользовались более 4 млн человек, из них около 2,5 млн человек - в 2022 году во время весеннего этапа.

Сегодня, 12 августа, на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объявил даты старта осеннего кешбэка в 2022 году. «Весенний этап программы - завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России. Хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря», - заявил глава правительства.

Осенний этап продаж туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, продажи будут доступны до 10 сентября включительно. Россияне смогут приобрести тур с 20% скидкой в период с 1 октября по 25 декабря. При этом, на круизные путешествия акция с кешбэком будет доступна с 1 сентября и до завершения сезона навигации.

Как отметил глава правительства Михаил Мишустин, программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала, поддержала экономику регионов даже в период низкого сезона, когда туристическая инфраструктура недозагружена.

Эксперты отмечают огромный потенциал развития российской туристической отрасли. Согласно презентации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», совокупный вклад туриндустрии в ВВП нашей страны составляет 3,9% (данные на конец 2021 года), тогда как у стран-лидеров, например, Испании, он превышает 14%. На туристическую отрасль в нашей стране приходится 3,5% рабочих мест, в той же Испании – 14,6%. Согласно статистике, один россиянин в среднем совершает 0,4 туристические поездки по стране в год – это в 17,5 раз меньше, чем у среднего американца, который путешествует по США примерно семь раз в течение года.

Очевидно, что туристическая индустрия способна стать одним из новых драйверов экономики нашей страны и в первую очередь ее регионов. Так, многие субъекты РФ уже активно пользуются своими туристическими преимуществами. Только в экономику одного Санкт-Петербурга туристы принесли около 145 млрд рублей за первое полугодие 2022 года, сообщил ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. При этом средний чек российских туристов в городе составил 36,5 тыс. рублей – это на 14% больше, чем в 2021 году.

В современных реалиях роль внутреннего туризма продолжает расти. Опросы свидетельствуют, что этим летом более 70% россиян планируют провести летний отпуск в своей стране: на отечественных морских курортах – 38%, в путешествиях в другие города и регионы – 35%.

Для активного развития внутреннего туризма федеральному центру, регионам и бизнесу необходимо совместными усилиями развивать туристическую инфраструктуру, решать управленческие и кадровые вопросы, а также добиваться максимальной транспортной доступности туристических объектов – логистика должна быть не просто доступной, но еще и максимально удобной, практически «бесшовной».

С точки зрения инфраструктуры «традиционные» регионы отдыха россиян показывают устойчивость и способность обеспечить возросшие турпотоки. Например, в Сочи, несмотря на высокий спрос, даже в самый горячий сезон остаются доступны для бронирования объекты и уровня 5*, и эконом-класса, сообщает «Интерфакс». При этом новые направления, которые ранее не были особенно популярны среди россиян, активно набирают обороты. «По Дагестану отмечаем почти трехкратный рост спроса по отношению к прошлому году. Примерно такие же показатели были и в прошлом году по отношению к позапрошлому. Это очень круто. Мы понимаем, что местные власти проводят активную и эффективную работу для развития своего региона», — цитирует издание Ura.ru руководителя комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илью Уманского.

Дорога без приключений

Для большинства туристов важно не только удобство размещения, но и транспортная доступность. В этом году в связи с международной геополитической ситуацией российская авиационная отрасль получила от государства беспрецедентную поддержку – 153 млрд рублей. Основная часть выделенных средств будет реализована в летнем сезоне. Кроме того, из-за закрытия ряда южных аэропортов существенно выросла роль железнодорожного транспорта.

Как доложил президенту министр транспорта Виталий Савельев, за шесть месяцев 2022 года в направлении курортов Черноморского побережья, Минеральных Вод, и Крымского полуострова перевезено 7,2 млн пассажиров. Этот показатель выше показателя 2021 года на 20%. Всего в южном направлении в летний сезон планируется перевезти более 12 миллионов пассажиров, что выше уровня прошлого года на 43%.

Как сообщил министр, активно внедряются мультимодальные пассажирские перевозки, подразумевающие комплексный проезд на нескольких видах транспорта до места отдыха с использованием единого билета.

«Для улучшения транспортной доступности регионов России, включая туристические зоны, и повышения уровня комфорта пассажиров, АНО «Единая транспортная дирекция» распространяет опыт мультимодальных перевозок путем внедрения механизма «единого» билета. Это позволяет пассажиру гарантированно спланировать свое путешествие и беспрепятственно добраться до точки назначения. По сути, «единый» билет – это услуга, позволяющая оформить единый транспортный документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта, например, "поезд+автобус" или "самолет+автобус"», – рассказал генеральный директор АНО «Единая транспортная дирекция» Константин Угаров.

В помощь туристу и регионам

Мультимодальные перевозки существенно помогают в обеспечении доступности Крыма, который глава региона Сергей Аксенов назвал самым пострадавшим от закрытия авиасообщения. По словам министра транспорта, мультимодальные перевозки – удобный и доступный способ быстро добраться до полуострова. «Например, маршрут включает в себя перевозку железнодорожным и автомобильным транспортом на Крымском полуострове с возможностью добраться до автовокзалов Алушты и Ялты. По этим направлениям продано более 16 тысяч билетов, перевезли более четырёх тысяч пассажиров уже. Второй маршрут, не менее популярный, – это маршрут Россия – Абхазия. Там продано 2,5 тысячи билетов, перевезено более 700 пассажиров», – сообщал 9 июля Виталий Савельев.

«В случае Крыма речь идет первым делом об обеспечении транспортной доступности полуострова. При этом стоимость автобусной части «единого» билета меньше стоимости билета на перевозку пассажиров регулярным маршрутом. Для примера маршрут Анапа-Симферополь: в «едином» билете автобусная часть – 1030 руб, в регулярном маршруте – 1405 руб», – пояснил Константин Угаров.

По сравнению с обычными поездками, где пассажиру приходится самостоятельно планировать и подстраиваться под расписание различных видов транспорта, мультимодальные пассажирские перевозки имеют ряд преимуществ. Во-первых, один раз заплатив, турист приобретает единый транспортный документ на весь маршрут, который гарантирует ему перевозку по всему пути следования. Во-вторых, стыковка между рейсами заранее продумана и спланирована специалистами, что позволяет сделать поездку максимально короткой и неутомительной. При этом на всем ее протяжении пассажир получает необходимую поддержку по отработанному дирекцией стандарту. Кроме того, единый билет позволяет избежать услуг «серых» перевозчиков, устанавливающих высокие цены и зачастую пренебрегающих требованиями безопасности.

До недавнего времени до курортного кластера Приэльбрусья – Чегета, Терскола, Азау и других населенных пунктов, а также горных курортов Домбай, Архыз, Шерегеш можно было добраться только с помощью «случайного» транспорта, такси или заказанного трансфера. Теперь, благодаря единому билету, транспортная доступность этих мест, набирающих популярность среди россиян, заметно выросла.

«Если говорить про экономию денег, то, например, при сравнении стоимости автобусной перевозки по тем направлениям, где вообще отсутствует общественный транспорт, там экономия существенная. То есть человек вместо дорогостоящего такси едет автобусом. Например, «единый» билет на автобусную часть от аэропорта Новокузнецка до Шерегеша зимой стоил 740 рублей. В то же время стоимость такси в пик курортного сезона доходила до 10 тысяч рублей, то есть на одного человека придется по 3–3,5 тысячи рублей», – рассказал Константин Угаров.

В этом году по единому билету продолжаются перевозки в курортную зону побережья Балтийского моря Калининградской области: Янтарный, Светлогорск, Морское, а с 30 апреля возобновились перевозки в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. С июня мультимодальные маршруты запустились в Вологодской области и Удмуртской Республике.

В АНО «Единая транспортная дирекция» отмечают, что внедрение мультимодальных маршрутов улучшает транспортную доступность туристических территорий, мест показа и отдыха и, как следствие, способствует росту турпотока. «Это влечет за собой рост занятости в сфере туризма и транспортного обеспечения, стимулирует образование новых туристических объектов и развитие народных промыслов, а также околотуристических сфер деятельности», – пояснил глава дирекции. Итогом внедрения мультимодальных перевозок и оживления внутреннего туризма должен стать мультипликативный эффект развития экономики региона. При этом мультимодальные поездки рассчитаны не только на туристов. Они также призваны облегчить жизнь жителям населенных пунктов, удаленных от центров транспортной инфраструктуры.

Новые перспективные направления

На сегодняшний день «Единая транспортная дирекция» подписала соглашения о сотрудничестве по развитию мультимодальных перевозок с правительствами 13 регионов страны: Алтайского края, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Республики Калмыкия, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Калининградской и Вологодской областей, Кузбасса и Удмуртской Республики. «В настоящий момент прорабатываются мультимодальные маршруты для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов, являющихся точками туристического притяжения и удаленных от объектов транспортной инфраструктуры, сформированные Федеральным агентством по туризму», – добавили в дирекции.