Транзит «по-дружески»: нефть поступает в Европу с перебоями

Украина подтвердила сегодня получение платежа от «Транснефти» за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Чехия ждет поступления сырья 12-13 августа. Чуть раньше — 10 августа —долгожданное черное золото вновь начали получать Венгрия и Словакия.

Три восточноевропейские страны внезапно остались без поставок российской нефти 4 августа, когда «Укртранснафта» прекратила прокачку топлива по южной ветке нефтепровода «Дружба». Причиной послужило отсутствие платежа за транзит со стороны оператора магистрали — компании «Транснефть». Российская сторона не смогла провести транзакцию в условиях санкций ЕС: европейский банк заблокировал ее.

Будапешт и Братислава отреагировали быстро — венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились о возобновлении поставок в ближайшие дни. Компании сами оплатили транзит. Чехии понадобилось немного больше времени. По информации Reuter банком преткновения стал голландский ING.

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Безальтернативное партнерство

«Транснефть», сообщая о проблемах с оплатой транзита, добавила, что прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг. По сути, таким вариантом стало спасение утопающих собственными руками. И это вполне логично, отмечают эксперты, ведь выбирать Венгрии, Словакии и Чехии не из чего.

«Для российских экспортеров нефти рынки стран Центральной Европы слишком малы и не критичны в части сокращения поставок. Для Будапешта и Братиславы — это вопрос национальной энергетической стабильности и безопасности», — рассказал «Эксперту» экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Именно угроза дестабилизировать ситуацию с топливом сразу в нескольких хоть и восточных, но европейских странах, уже стала поводом для Брюсселя частично отступить от вводимых против России ограничительных мер.

«В шестой пакет санкций вошли ограничения на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Но ряд стран получили исключения по этим ограничениям. Например, Болгария, которая получила более длительный срок на перестройку своих логистических цепочек. Те же Словакия и Венгрия, которые получают нефть по нефтепроводу “Дружба”. По сути, исключение они получили “до особых распоряжений”. Исключение они получили, исходя из того, что альтернативных путей доставки нефти у них не так много, и полностью заместить российские объемы, скажем, поставками через порт они не могут. Ввиду отсутствия такового. А по железной дороге эту самую нефть не навозишься», — пояснил «Эксперту» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Для этих стран зависимость от импорта нефти из России составляет почти 100%, ведь построенный еще в СССР нефтепровод «Дружба» как раз и был направлен на то, чтобы эти государства получали сырье и могли расположить свои НПЗ в непосредственной близости от нефтепровода. Ведь доставки нефти морем для них проблема, логистика крайне сложна и затратна. Венгрия получает таким образом порядка 3 млн тонн нефти в год, Словакия — 5 млн, Чехия — 3,5 млн тонн», — отметил в комментарии «Эксперту» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако кроме логистики есть еще одна причина, по которой восточноевропейские страны не могут отвернуться от российских поставок. Корни ее тесно переплетены с тем самым нефтепроводом, оптимистично названным «Дружбой», который по факту является неотъемлемой частью целой системы, созданной во времена Советского союза.

«Энергетическая отрасль промышленности стран социалистического лагеря, строилась при целенаправленной помощи СССР, поэтому нефтеперерабатывающие заводы этих стран, ориентированы технологически и инфраструктурно на поставки сырья из теперь уже бывшего Советского государства. При осуществлении поставок другого качества нефти, из третьих стран, им предстоит провести очень дорогостоящую модернизацию производственных мощностей. По сути - заново выстроить новую отрасль. А таких таких финансовых возможностей у этих стран нет – в зоне ЕС они в основном являются дотационными», — прояснил «Эксперту» ситуацию доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Он добавил, что в интересы более продвинутых стран ЕС не входит развитие промышленности в странах постсоветского лагеря: они им нужны как рынки сбыта своих товаров и услуг. И именно поэтому Брюссель идет на уступки Будапешту, Братиславе, Софии и другим «младшим товарищам». До поры до времени.

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Кто кого наказал?

Как отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова, объем поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины составил в 2021 году 12 млн тонн. Однако за 7 месяцев 2022 года потребность в российской нефти возросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

И не исключено, что до конца текущего года объемы закупок российской нефти будут расти. Причем среди всех стран ЕС. На таком фоне поведение банков Евросоюза выглядит попыткой забить гол в собственные ворота. «В текущей ситуации санкции, которые не позволили провести платежную операцию, по сути, сыграли против самого Евросоюза», — подчеркнула Тамара Сафонова.

«Это не первый случай, когда досконально проработанные и согласованные юридические договоренности попросту игнорируются участниками рынка из Западной Европы. Удивителен сам факт, что почти пять дней ситуация и вовсе замалчивалась», — прокомментировал ситуацию Андрей Лобода.

Из-за юридических нестыковок Брюссель множит проблемы не только для стран блока, но и для Украины, которую, вроде бы, опекает. Как пояснил Александр Фролов, проблема с транзакциями за транзит возникла из-за того, что Украина сейчас находится в правовом поле Евросоюза, а седьмой пакет санкций ограничил возможности по самостоятельному проводу платежей со стороны банков, по ряду параметров, связанных со сделками с РФ. И эти платежи требуют отдельного разрешения. Так что когда транши заблокировали, Киеву пришлось мчаться на поклон к Брюсселю и просить то самое разрешение.

По сути, чиновники Евросоюза сами «нагородили» множество барьеров для самих себя и своих подопечных. «Все это достигло критической отметки, так что мы получаем уже второй кризис на европейском рынке, связанный с «профессионализмом» европейских управленцев, разрабатывавших санкции. Все это произошло по вине Европейского союза», – резюмировал Александр Фролов.

Продолжение следует

Впрочем, текущие затруднения Запад явно не смущают. Все усилия фокусируются на главной цели — наказать «неправильную» Россию. «В вопросах достижения поставленных целей, западная коалиция будет использовать все имеющаяся у них рычаги воздействия на нашу страну. Однако, в сложившейся по вине Запада ситуации, они явно переоценили свои возможности — Россия очень устойчивая страна во всех отношениях», — констатировал Хаджимурад Белхароев.

Самой Европе уже приходится непросто, акцентировал внимание Артем Деев: она столкнулась с последствиями собственных ограничений, в результате чего в ЕС растет инфляция (поскольку мировые цены крайне высоки), увеличиваются угрозы банкротств предприятий разных секторов экономики. За счет санкций Евросоюз еще больше усугубляет рецессию, уверен эксперт.

Однако в обозримой перспективе противостояние будет только усиливаться. «Вполне вероятно, что противоречия будут нарастать, ведь российская экономика также страдает от санкций, а Европа слишком зависит от нашего сырья. Возможны и контрсанкции, и технические проблемы. В любом случае, можно гарантировать, что энергетический кризис, рост цен на нефть, газ и уголь — это факторы, которые быстро не исчезнут», — считает Деев.

Что же касается возможного повторения только что пройденной ситуации, то, по мнению Александра Фролова, вопрос заключается только в том, когда это произойдет. Ведь Брюссель явно не спешит учиться на своих ошибках и делать какие-либо практические выводы. Зато эти выводы могут сделать страны, напрямую попадающие под удары, нацеленные не в них. Им предстоит решить с кем и против кого они все-таки будут дружить.