ЦБ объяснил приверженность режиму плавающего валютного курса

В условиях ограничений на движение капитала курс рубля определяется преимущественно спросом и предложением экспортеров и импортеров на валютном рынке. Банк России не устанавливает каких-либо целевых ориентиров и ограничений по уровню курса или темпам его изменения и не проводит операций с иностранной валютой с целью влияния на динамику курса, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшие три года.

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«Плавающий валютный курс является необходимым условием эффективной реализации денежно-кредитной политики в рамках стратегии таргетирования инфляции. Он позволяет экономике лучше абсорбировать внешние шоки, а центральному банку – реализовывать независимую денежно-кредитную политику, усиливает ее способность сглаживать деловой цикл. Результатом является более высокая эффективность денежно-кредитной политики в обеспечении низкой и стабильной инфляции», — говорится в проекте ЦБ.

Регулятор полагает, что роль плавающего курса для экономики, вовлеченной во внешнюю торговлю, проявляется в первую очередь в стабилизации, предупреждающей перегрев или спад экономической активности. Так, в случае ослабления нацвалюты происходит снижение цен на экспортируемые товары и услуги с точки зрения зарубежных покупателей, что поддерживает конкурентоспособность производимых внутри страны товаров и услуг на международном рынке. При ослаблении национальной валюты импортируемые товары и услуги становятся дороже, что также поддерживает конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке и стимулирует импортозамещение.

«Свободное курсообразование обеспечивает достаточную гибкость относительных цен, позволяя участникам экономики быстрее и с меньшими издержками реагировать на изменение внешних условий», — подчеркнули в ЦБ.

При регулировании курса валюты процентные ставки в экономике вынуждены следовать за глобальными процентными ставками. При отсутствии необходимости таргетировать курс валюты Центробанк имеет возможность корректировать денежно-кредитные условия в экономике за счет независимого установления процентных ставок на том уровне, который необходим для обеспечения низкой и стабильной инфляции. Кроме того, в ЦБ уверены, что поддержание номинального курса неизменным может создавать благоприятные условия для отдельных отраслей экономики за счет других ее секторов. Гибкое же курсообразование позволяет «уравновесить интересы различных участников экономической деятельности, способствуя диверсификации экономики и росту ее устойчивости».

«Теория и практика денежно-кредитной политики в целом подтверждают, что временное использование ограничений на свободу движения капитала, чтобы купировать риски для финансовой стабильности, совместимо со стратегией таргетирования инфляции и режимом плавающего валютного курса», — резюмировали в ЦБ.

