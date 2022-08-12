Центробанк дал прогноз по развитию экономики в условиях санкций

Дальнейшее развитие событий в российской экономике характеризуется существенной неопределенностью, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка на ближайшие три года. В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте, а процесс подстройки экономики к ним займет до полутора лет. В это время совокупный выпуск продукции сократится, цены будут «обладать повышенной гибкостью», а инфляция останется на высоком уровне.

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«Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться. Темпы роста экономики будут небольшими, но за пределами прогнозного горизонта они могут ускориться за счет формирования в экономике новых производственных взаимосвязей, повышения квалификации рабочей силы и эффективности использования капитала, ввода новых средств производства в эксплуатацию», — говорится в проекте ЦБ.

По прогнозу регулятора годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024-ом. Постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в 2023 году и 6–7% годовых в 2024-ом. По мере ослабления инфляционного давления Банк России намерен снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых.

Регулятор рассматривает и другие варианты развития событий. Основные риски для базового сценария, по мнению ЦБ, связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. Дополнительные геополитические рисков и введение новых санкций могут привести к более сильному экономическому спаду и потерям потенциала роста российской экономики. Растущая инфляция потребует тогда проведения более жесткой денежно-кредитной политики и сроки возвращения ее к целевому уровню займут больше времени. При этом не исключено и более благоприятное развитие ситуации, при котором восстановление экономической активности может начаться раньше, а темпы роста экономики будут выше.